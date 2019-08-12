Единственное, что вы хотите получить от секс-игрушки — это оргазм, правда? Тем временем, бактерии могут находиться и размножаться на поверхности интимных гаджетов очень долгое время. Поэтому их не стоит передавать малознакомым партнерам без презерватива и использовать для анального и вагинального секса за один сеанс, а также необходимо очищать после каждого использования. А еще тут есть нюанс — для разных девайсов подходят разные моющие средства и условия хранения в зависимости от состава. Вместе с сетью магазинов «Казанова 69» разбираемся, как ухаживать за вашим пластиковым, силиконовым или стеклянным другом, чтобы тот служил как можно дольше и не угрожал вашему здоровью.

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