Как относиться к экранизациям?

владимир: Что говорят чаще всего про любую экранизацию? «В книге все было не так!» Может, знание первоисточника оказывается помехой для восприятия?

Наталия: Это особенность человеческого распределения симпатий, плюс недоверие к тому, что придет чужой человек и что-то сделает с любимым произведением. Немного не в тему, но, когда мы снимали адаптацию «Красных браслетов» — а люди не видели еще ни трейлера, ни даже состава артистов, — сразу посыпались комментарии: «не трогайте, я люблю испанскую», «что ж вы делаете», «уберите руки».

ВЛАДИМИР: Это как раз в тему, потому что применимо к любой адаптации. Может быть, никто не против экранизаций, просто у каждого в голове уже есть своя. И чужая — уже неправильная по определению, «не такая». В десять лет я прочитал «451 по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, и у меня в голове были сцены. Особенно засело, как герой раз за разом ждет, что из-за угла на него выйдет Кларисса — а она не выйдет, потому что уже погибла. И когда я в школьные еще годы пытался посмотреть фильм, не думал о том, что его лучше именно как картину Франсуа Трюффо смотреть, а не как экранизацию моих представлений о книге.

НАТАЛИЯ: Ну конечно. Я перечитывала «Властелина колец» несколько раз, и у меня сложилось визуальное представление о том, как выглядят герои, где живут. Пространственное, типажное впечатление настолько укоренилось во мне, что было страшно смотреть экранизацию. Правда, потом сильная любовь прошла, я посмотрела и не удивилась: примерно так все себе и представляла.

ВЛАДИМИР: Питера Джексона (режиссер «Властелина колец». — Прим. ред.), кстати, все полюбили, и это притом что он работал с материалом, у которого супермощная фанатская среда, и вообще это большое и важное произведение. Но он сам фанат трилогии, порождение этой самой среды, а не человек со стороны. Хотя если копнуть глубже, то вопрос несовпадения восприятий касается и самой книги. Ведь «такой» книги объективно не существует, кроме того, что в ней буквы в определенном порядке расставлены. Это, конечно, не новая мысль, что произведение всякий раз создается во время чтения. То есть каждый читает свою книгу, свою версию — просто мы не знаем, что там у другого в голове, а автора давно объявили умершим. Но в случае с адаптацией мы вдруг видим на экране это несовпадение, что у другого человека — другая книга.

НАТАЛИЯ: Любопытная мысль, потому что все действительно в голове, работает воображение. Ты для себя придумал, как выглядит Анна Каренина, как двигается, в каком кресле она сидит — и тут вдруг…Но я бы так вопрос поставила: зачем экранизировать книги? Могу предположить, что режиссер или сценарист прочитал рассказ, повесть, роман, его торкнуло, и хочется сказать то же самое, только другим языком. Возможно, проблема в том, что у нас всех рука не поднимается на классику. Потому что смелое обращение с материалом требует пережить его, пропустить через себя. Это еще не гарантирует, что в итоге что-то получится, но есть шанс. Но тогда надо отказаться от дословного следования книге, иначе невозможно, а у нас смело обращаться с материалом никто не может. Вот, например, «Над кукушкиным гнездом» — в фильме фокус с главного героя книги смещен на другого. Повествование от чьего лица в произведении Кена Кизи?

ВЛАДИМИР: Индейца — Вождя, он молча наблюдает за всеми и нам рассказывает.

НАТАЛИЯ: Да, в книге он главный герой. В фильме же мы его воспринимаем как персонажа из окружения яркого Макмерфи, которого сыграл Николсон. У нас сейчас не возникает вопроса, как же так сценарист с режиссером позволили себе? Но возьмись кто сейчас за культовую книгу, сразу возникнут неприкосновенные вещи — нельзя трогать вертикаль, и божественное, и еще какое-то…

ВЛАДИМИР: У Милоша Формана (режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки». — Прим. ред.) хотя бы история пересказана близко к тексту: все, кому положено, умерли, умывальник в конце с корнем вырвали, в окно кинули. В общем, как надо. А если серьезно, сегодня зрителя от «Гнезда кукушки» отделяет временная дистанция, которая позволяет воспринимать фильм как классический, наряду с первоисточником. То есть это кино уже находится в том же статусе, что и сама книга, оно выдержало проверку временем. Но «попробовали бы они сделать это в мечети», то есть экранизировать это произведение сегодня. Тем более, помимо нелюбви к знакомству с чужим восприятием книги, есть и сакрализация литературы.