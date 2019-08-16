Россия для многих остается неизведанной: мы все хотим побывать на Камчатке и Алтае, отправиться в семидневное путешествие по Транссибирской магистрали или посмотреть горы Кавказа. Но когда дело доходит до покупки билетов, выбор падает на международные направления. В совместном проекте с брендом глубинной байкальской воды Baikal430 доказываем: у нас действительно есть что посмотреть. Рассказываем, зачем ехать на Байкал, чем там заняться и почему это путешествие не такое сложное, как кажется.
Остров Ольхон
Крупнейший и единственный обитаемый остров озера на первом месте в списке не случайно: это программа-минимум поездки на Байкал. На острове два небольших поселка: Хужир и Харанцы. Рядом с первым находится скала Шаманка (мыс Бурхан), которая считается одним из самых мощных мест силы в России.

И конечно, Ольхон — это многообразие ландшафтов: холмистая степь, усыпанная древними валунами, глубоко вдающиеся в сушу и хорошо прогреваемые летом заливы, песчаные пляжи с дюнами, лиственничные леса и суровые прибрежные скалы. Только представьте: перед вами чистая и девственная природа, а вокруг — никого (население Ольхона, по данным 2017 года, 1 742 человека).
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Определите, какая из этих птиц обитает на Байкале?
Послушайте их голоса и попробуйте угадать, какая из них с Байкала
Белая Лазоревка (Князек)
Голубая Сорока
И та, и другая
Верно
На Байкале водится и белая лазоревка, и голубая сорока. Всего там обитает больше 200 видов птиц.
Голубая Сорока
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Белая Лазоревка
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Иркутск
Как и многие другие форпосты продвижения Российской империи на восток, Иркутск свое начало берет с самого острога — деревянной крепости на берегу Ангары. Про город — административный центр Приангарья — можно рассказывать бесконечно, это тема для отдельной статьи. Но его точно стоит посетить по дороге на Байкал. Можно остановиться с ночевкой: двух дней хватит, чтобы посмотреть город по верхам.

Иркутск примечателен своей атмосферой: центральная часть города буквально пропитана историей, здесь сохранились целые кварталы деревянных и каменных строений XVIII–XIX века. Что точно смотреть в столице Приангарья? Музей Иркутска, музей декабристов, набережную Ангары, скверы и памятники архитектуры.
Чтобы менять высоту здания, потяните за кружок
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Наибольшая глубина Байкала — 1 642 метра.
Расположите Останкинскую башню, самый высокий небоскреб «Бурдж-Халифа», Эмпайр-стейт-билдинг и исландский вулкан Эйяфьядлайёкюдль в порядке возрастания относительно этой величины.
Байкал — самое глубокое озеро на Земле и первое по объему запасов пресной воды. В Байкале содержится примерно пятая часть мировых запасов пресной воды.
1500 м
1000 м
500 м
0 м
1000 м
540 м
верно
1000 м
828 м
верно
1000 м
448 м
верно
1000 м
1666 м
верно
Байкал — самое глубокое озеро на Земле и первое по объему запасов пресной воды. В Байкале содержится примерно пятая часть мировых запасов пресной воды.
Кругобайкальская железная дорога
Дорогу построили более 100 лет назад, сделав Транссибирскую магистраль от Байкала до Владивостока непрерывной. По ней снабжали грузами восточный фронт во время Русско-японской войны. А участок КБЖД от города Слюдянки до поселка Байкал — уникальный памятник инженерного искусства.

В наши дни тупиковая железная дорога — крупнейший туристический объект на юге Байкала. Сегодня она выведена из постоянной эксплуатации, и по ней курсируют лишь редкие туристические ретропоезда. На КБЖД 38 тоннелей (самый длинный из них — через мыс Половинный длиной 777 метров), 15 каменных галерей общей длиной 295 метров (сейчас используется только пять из них), 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок и три железобетонных галереи с отверстиями. Все это на фоне живописной природы Байкала с ее скалами и останцами.
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Сложите отрывок произведения про Байкал.
Перетягивайте строчки, чтобы они встали в правильном порядке
И кедры смотрели со скал.
Мы плыли, и гребни мелькали,
Про этот священный Байкал.
Я множество разных историй
Я с детства мечтал о Байкале,
И песен тогда вспоминал
И вот — я увидел Байкал.
Про это озёрное море,
Верно
Это Игорь Северянин, петербуржский поэт Серебряного века, выпустивший в 1905 году брошюру «По владениям Кучума» (Кучум — сибирский хан, потомок Чингисхана. — Прим. ред.). В брошюре три стихотворения: «На Урале», «Около Иртыша» и «Озеро Байкал». Отрывок из последнего произведения вы и сложили.
Верно
Это Игорь Северянин, петербуржский поэт Серебряного века, выпустивший в 1905 году брошюру «По владениям Кучума» (Кучум — сибирский хан, потомок Чингисхана. — Прим. ред.). В брошюре три стихотворения: «На Урале», «Около Иртыша» и «Озеро Байкал». Отрывок из последнего произведения вы и сложили.
Зимние развлечения
Обычно с конца января по май Байкал замерзает. Можно отправиться в путешествие по ледовому панцирю вокруг Ольхона или по льду Малого моря. Маршрутов великое множество — как и туристических компаний, которые организуют такие поездки.

По льду Байкала катаются на коньках (особенно круто весной, когда воздух прогревается до плюсовых температур, а лед прозрачный), гоняют на катерах с воздушными подушками, байках и велосипедах. Популярны пешие и лыжные походы. Говорят, иногда ночью лед начинает трещать и шуметь — и это может стать одним из самых мощных впечатлений в вашей жизни. Что еще? Конечно же, подледная рыбалка и горнолыжный курорт «Гора Соболиная», с вершины которого открывается захватывающий панорамный вид на озеро.
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Как шумит байкальский лед?
Определите, какие из звуков являются шумом байкальского льда
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Первый вариант верный!
Похоже, что второй
Ну нет, это точно третий
Треск байкальского льда напоминает что-то вроде раскатов грома или выстрелов из пушек. А благодаря образовывающимся на озере трещинам рыба не гибнет от недостатка кислорода.
Баргузинский район
Если бы вы задались целью сделать фотосессию для открыток с пейзажами Байкала, отправной точкой мог бы стать Баргузинский биосферный заповедник. Расположен он на восточном берегу Байкала. Здесь и быстрые горные реки с хрустальной ледяной водой, и потрясающие соленые озера, и богатые охотничьи угодья. А еще небольшие декоративные эвенкийские и бурятские деревни и шаманские места, расположившиеся на фоне скалистого Баргузинского хребта. Его горы тянутся по большей части восточного побережья озера. Из всех хребтов, окружающих Байкал, Баргузинский является самым высоким и мощным.
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Отдельного упоминания стоит Баргузинская котловина. Ее протяженность — между Баргузинским и Икатским хребтами — 200 километров, а ширина — всего 35. На этом небольшом отрезке вы увидите примерно все: болотно-луговую приречную равнину, лес, степи, сосновый бор с участками лугов и песчаные барханы, напоминающие декорации фильма «Дюна». Все это — рай для любителей длительных поездок на джипах и кемпинга на дикой природе.
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Пейзаж с места
съемок Игры Престолов или Байкал?
Байкал
Точно «Игра Престолов»
Байкал — уникальная экологическая система. Из-за необычного климата большинство представителей флоры и фауны этой природной территории эндемичны. Это значит, что таких видов растений и животных больше нигде нет.
Бухты Байкала
Про все бухты и заливы озера невозможно написать в одном абзаце, но мы выделили, пожалуй, самые интересные. Начните с бухты Ая, название которой с эвенкийского (язык одного из коренных народов Восточной Сибири. — Прим. ред.) переводится как «добрый, хороший, красивый». Здесь вас будет ждать живописный вид на чистую водную гладь и отвесные скалы. С юга на север бухта защищена высокими мысами, а на западе ее пологий берег образует песчаный пляж в форме полукруга. В нескольких километрах к северо-западу от бухты расположены пещеры, самая крупная из них — пещера Ая. Прежде чем туда отправиться, лучше найти опытного проводника.

Следующий пункт — бухта Зама, одно из самых таинственных мест на Байкале. По преданию, когда ольхонские буряты расселялись на побережье Байкала, их дорогу на север преградили горы. И тогда они сказали: «Зам унгэрээ» («дорога закончилась») — и обосновались здесь. Бухта Зама расположена на траверзе северной оконечности острова Ольхон, на территории Прибайкальского национального парка. Рука цивилизации пока не коснулась этого места: туристов здесь мало, и природа сохранилась в первозданном виде.
Растягивайте озеро за кружок в углу
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Определите площадь Байкала
Растягивайте его относительно самого большого (Каспийское море или о. Верхнее) или самого маленького в мире озера (Сарасота)
Площадь водной поверхности Байкала — 31 722 км². В списке крупнейших озер мира он находится на седьмом месте. На первом — канадское озеро Верхнее, а самая маленькая площадь — у Лейк-Сарасота во Флориде.
о. Байкал 30 000 км²
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Площадь водной поверхности Байкала — 31 722 км². В списке крупнейших озер мира он находится на седьмом месте. На первом — канадское озеро Верхнее, а самая маленькая площадь — у Лейк-Сарасота во Флориде.
Что еще?
Все достопримечательности Байкала невозможно уместить в одном материале, но мы выделили еще несколько мест, которые заслуживают отдельного упоминания.

  • Каскадные водопады в верховье Иркута (около поселка Орлик).
  • Северобайкальск с его песчаными дюнами и звездными ночными пейзажами.
  • Забайкалье: село Курумкан, хребет Кодар и, конечно, Чарские пески — самая неправильная пустыня в мире.
  • Пик Черского — высшая точка Комаринского хребта в Хамар-Дабане. У подножия — озеро Сердце.
  • Поселок Аршан, расположенный в Тункинской долине на горной реке Кынгарга.
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Чистота в первозданном виде
Baikal430 — чистейшая вода из озера Байкал, с глубины 430 метров. Растворенный в Байкале кислород придает воде свежесть вкуса, а сверхлегкая минерализация — несравненное преимущество.

Восемь видов этикетки Baikal430 символизируют многообразие байкальской природы и дают возможность каждому увидеть свой Байкал. Это окно в мир нетронутой природы и чистоты.
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Компания выступает за сохранение уникальной природы Байкала и ужесточение законодательных требований по её охране
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Производство находится за 70 км от места добычи воды
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На всех объектах организован раздельный сбор отходов и их полная утилизация
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Материал подготовлен при поддержке