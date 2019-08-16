Бухты Байкала

Про все бухты и заливы озера невозможно написать в одном абзаце, но мы выделили, пожалуй, самые интересные. Начните с бухты Ая, название которой с эвенкийского (язык одного из коренных народов Восточной Сибири. — Прим. ред.) переводится как «добрый, хороший, красивый». Здесь вас будет ждать живописный вид на чистую водную гладь и отвесные скалы. С юга на север бухта защищена высокими мысами, а на западе ее пологий берег образует песчаный пляж в форме полукруга. В нескольких километрах к северо-западу от бухты расположены пещеры, самая крупная из них — пещера Ая. Прежде чем туда отправиться, лучше найти опытного проводника.



Следующий пункт — бухта Зама, одно из самых таинственных мест на Байкале. По преданию, когда ольхонские буряты расселялись на побережье Байкала, их дорогу на север преградили горы. И тогда они сказали: «Зам унгэрээ» («дорога закончилась») — и обосновались здесь. Бухта Зама расположена на траверзе северной оконечности острова Ольхон, на территории Прибайкальского национального парка. Рука цивилизации пока не коснулась этого места: туристов здесь мало, и природа сохранилась в первозданном виде.