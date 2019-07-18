СпецпроектыНаучиться вести эко-бизнес и поесть уральской форели: Чем заняться на фестивале «Лето Есть!»
Он пройдет в Екатеринбурге уже в субботу, 20 июля
В субботу, 20 июля, в парке ТРЦ «Радуга Парк» пройдет семейный фестиваль-пикник под жизнеутверждающим названием «Лето Есть!». Четвертый праздник решили посвятить теме экологии и осознанности. «Вместе с гостями пикника мы создадим новый сценарий, в котором можно обмениваться книгами, дарить вторую жизнь использованным предметам и говорить простыми словами о раздельном сборе мусора», — рассказали организаторы фестиваля.
В совместном материале с «Радугой Парк» рассказываем, чему можно будет научиться на празднике. Все лекции и развлечения бесплатны.
Для взрослых
1 Научиться монетизировать ненужное
Один из ключевых принципов осознанного потребления — приобретать только то, что действительно необходимо, а ненужное — отдавать друзьям или на утилизацию. Гаражные распродажи — отличный шанс подзаработать на наскучивших вещах и купить понравившиеся без ущерба для кошелька. Товары для распродажи уже собирают в соцсетях.
2 Разобраться, что можно утилизовать, а что нельзя
12:00-13:00
Создатель сервиса «Биозавр» Николай Колобов обещает рассказать простыми словами о раздельном сборе мусора и его переработке. По его мнению, понимание людей, что можно выбрасывать в контейнер для пластика, а что лучше собирать и заносить по пути в центры утилизации, значительно сократит скорость обработки отходов в нашей стране. Как легко отличить, что можно переработать, а что нельзя, куда увозят ваш мусор и что с ним происходит дальше, сколько в России заводов по переработке и какую продукцию они выпускают — эти и другие вопросы можно задать эксперту по утилизации.
3 Понять, как применить эко-подход в планировании своего рациона
13:10-14:40
85% россиян уже готовы отказаться или сократить использование пластиковых пакетов, но кроме этого, существует много возможностей позаботиться о природе в рамках продуктового шопинга. Диетолог — нутрициолог Алена Трусова расскажет, как содержимое вашей продуктовой корзины влияет не только на ваши внешность и здоровье, но и на экологию.
4 Подумать, как вести бизнес для осознанных потребителей
14:50-15:20
Макротренд на осознанность и экологичность значительно влияет на бизнес — сегодня легко привлечь или потерять растущую прослойку клиентов, ведуших такой образ жизни. Что делать, если ваш бизнес не экологичный, но вы хотите поддержать инициативу, вы узнаете на паблик-токе Олеси Сысоевой — основателя магазина полезных продуктов Greens.
5 Разобраться, может ли натуральная косметика быть эффективной
15:30-16:00
На множестве ресурсов, в том числе, в популярной книге «Нормально о косметике», говорится, что натуральная косметика в лучшем случае безвредна — без множества лабораторных исследований натуральные ингредиенты непредсказуемы, тем более, концентрации в них полезных веществ недостаточно для воздействия на кожу. Разобраться в этом поможет эковизажист Алена Ищенко — она расскажет, что может и должна содержать уходовая и декоративная косметика и как это влияет на нашу кожу, здоровье и окружающую среду. Эксперт также научит вас читать составы средств.
6 Cтать осознанным посетителем фестивалей
17:30-18:00
Массовые мероприятия собирают очень много мусора. На «Лето Есть!» выступят организаторы «ЭкоFest» Марина Чухломина и Екатерина Воробьева. Они расскажут, с какими трудностями сталкиваются организаторы экологичных мероприятий и какой вклад может внести каждый посетитель городских праздников.
7 Купить вещи для zero waste
На экомаркете «Лето Есть!» можно будет купить полезные предметы, что помогут вам сократить количество мусора — например, текстильные сумки для продуктов, экогубки и многоразовые диски для косметики. А еще фермерские продукты и безвредные сладости местных марок.
8 Попробовать уральскую форель
На фудкорте фестиваля представят демократичные городские кафе — «Югославию гриль» с сочной плескавицей, «Блинофф» с повар-шоу и многие другие. Кроме того, там можно будет попробовать форель с уральской семейной фермы «Рыба Love». Отличием фудкорта этого года станет отсутствие пластиковой посуды.
9 Поддержать местных музыкантов
На сцене «Лето Есть!» сыграют такие местные исполнители, как Иордань, Pistolet, «Море Гор», Simple Madness, Museberry и другие. Хедлайнером станет известная миллениалам с детства группа «Ромарио».
Для детей
10 Обменять прочитанные книжки на новые
На фестивале весь день будет открыта библиотека и зона для буккроссинга. Там можно будет обменять книги, из которых вырос ваш ребенок, и заодно подискутировать с ним о том, что экологичнее — бумажные книги или электронные.
11 Освоить новый вид спорта
12:00-18:00
Дети постарше смогут освоить такие виды крутого и экологичного транспорта, как беговой велосипед или лонгборд. Для начала — посмотреть на выступления профессиональных спортсменов, затем попробовать самому и при желании показать всем свои успехи и получить приз. Там же можно будет сразу купить друга на колесах.
12 Смастерить экологичные поделки
12:00-18:00
Полчаса тишины для родителей, новые знания и развитие мелкой моторики у детей в одном — что может быть лучше? На фестивале найдется множество хендмейд-занятий для детей. Например, можно будет смастерить декор из природных материалов и одновременно подучить английский.
13 Побыть настоящим археологом
12:00-18:00
Самую большую детскую зону на площадке «Лето Есть!» разобьет Ельцин Центр. Там можно будет нарисовать картину на стене в стиле знаковой «Свободы» Эрика Булатова, поиграть в кукольный театр, но самое, на наш взгляд, интересное — поучаствовать в археологических раскопках. Для детей старательно закопают в песок интересные экспонаты, предложат им угадать возраст и предназначение найденного, а также напомнят о том, что пластик хранится вечно и что важно его утилизировать, чтобы археологам будущего не было за нас стыдно.
14 Научиться устраивать домашний театр
16:10-16:40
Маленьких гостей праздника позовут на короткий спектакль-импровизацию по мотивам книги «Маленький принц». По сюжету, принц попадет в Екатеринбург. Детей разделят на группы актеров и декораторов. Первые будут репетировать свои роли, а вторые в это же время построят простые и экологичные декорации из картонных коробок.
15 Разобраться в экологии во время игры
16:50-17:20
Глобально важные привычки важно прививать с детства, а получится это сделать, если поместить серьезную тему в игровой формат. Психолог и эксперт в области игропрактик Вероника Токан расскажет детям об экологии при помощи игр, упражнений и метафорических карт.
16 Нарисовать собственный комикс
17:00-18:00
Еще один формат, что поможет малышам включиться в экологию — комиксы. Детям предложат создать собственные комиксы и мемы на темы защиты природы и животных. Кто знает, вдруг у вас в семье растет будущая звезда графических романов.
17 Пройти эко-квест
За весь день вы с ребенком узнаете об экологии так много, что наверняка сможете посоревноваться с другими знатоками. Ответив на вопросы в специальном приложении, можно будет выиграть призы.
18 Помочь котикам и собачкам
На «Лето Есть!» также пройдет акция помощи бездомным животным. На нее можно принести медикаменты и корм в упаковках, игрушки, клетки, лежанки или же поддержать питомцев приютов финансово. Посмотрите полный список того, в чем нуждаются бездомные котики и собачки.
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