В субботу, 20 июля, в парке ТРЦ «Радуга Парк» пройдет семейный фестиваль-пикник под жизнеутверждающим названием «Лето Есть!». Четвертый праздник решили посвятить теме экологии и осознанности. «Вместе с гостями пикника мы создадим новый сценарий, в котором можно обмениваться книгами, дарить вторую жизнь использованным предметам и говорить простыми словами о раздельном сборе мусора», — рассказали организаторы фестиваля.

В совместном материале с «Радугой Парк» рассказываем, чему можно будет научиться на празднике. Все лекции и развлечения бесплатны.