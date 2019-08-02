СпецпроектыИнструкция: Как пригласить гостей и выжить, если вы работали весь день
Пошаговые советы для того, чтобы все успеть, удивить гостей и самому отдохнуть
В современном ритме жизни редко удается выкроить на организацию домашней вечеринки хотя бы половину дня — часто приходится довольствоваться парой часов после работы. На самом деле, успеть все реально, если у вас дома есть набор базовых продуктов, проверенные рецепты и надежная техника. Главное — не паниковать, не хвататься за все разом и не пытаться превзойти себя. Вместе с брендом Polaris подсказываем, в каком порядке приступать к задачам, чтобы вечер был приятным не только для гостей, но и для вас.
Позаботьтесь об ужине с утра
Мультиварка Polaris PMC 0489IH с 300 режимами приготовления
Если о визите гостей вы узнали заранее и у вас есть мультиварка, считайте, полдела уже сделано. Ее можно наполнить утром, поставить на таймер или оставить готовить на весь рабочий день и спокойно уйти, зная, что к нужному часу у вас будет готово ароматное горячее блюдо. В мультиварках хорошо получаются рагу с мясом и карри — у этой модели есть даже эффект русской печи. Поищите видео с тегом slow cook на YouTube или воспользуйтесь книгой рецептов, которая прилагается к устройству.
Запустите несколько процессов параллельно
Робот-пылесос Polaris PVCR 0920WV Rufer с пультом управления и голосовыми командами
Вернувшись домой, оцените, какие процессы могут идти параллельно. Например, можно собрать валяющиеся вещи и сразу запустить стирку, поставить разогреваться духовку и отправить трудиться робот-пылесос. Особенно если у вас такой удобный пылесос с пультом и поддержкой голосовых команд — оторвитесь и вдоволь покомандуйте им.
Заранее приведите себя в порядок
Стайлер Polaris PHS 2210KTi Dreams Collection с функцией ионизации
Оставить макияж и переодевание напоследок, а потом встречать гостей в халате и доставать подгоревшее горячее с одним накрашенным глазом — знакомо большинству девушек, правда? Поэтому для начала расслабьтесь, налейте бокал вина и приведите себя в порядок. Вы сделаете это быстро, если у вас есть проверенные универсальные продукты и гаджеты. Например, мультистайлер, которым можно и выпрямить, и завить волосы — а еще забыть его на туалетном столике и не устроить пожар, потому что у него есть защита от перегревания.
Подберите красивую домашнюю одежду
Отпариватель Polaris PGS 1518CA SteamProfi с 2-метровым шнуром
В порядок стоит привести не только себя, но и одежду. Конечно, необязательно наряжаться ради старых друзей в вечернее платье, но поверьте, в красивом, чистом и выглаженном пижамном костюме вы будете выглядеть и чувствовать себя, как будто у вас все схвачено. С качественным отпаривателем вы выгладите одежду за три минуты — ведь он нагревается всего 35 секунд.
Отчистите до блеска ванную
Набор для уборки Polaris PCB 0105 с 5 насадками
В чужой ванной гости остаются наедине с собой и замечают несовершенства, потому что смотреть там больше не на что. Протрите все, почистите сантехнику, смените полотенца для рук и убедитесь в наличии мыла и туалетной бумаги. Избавиться от потеков и пыли максимально быстро поможет набор с разными насадками. Он водонепроницаемый, не тяжелый, удобно лежит в руке и вращается с ободряюще-быстрой скоростью.
Приготовьте простое блюдо с неочевидным соусом
Блендер настольный Polaris PTB 0210A Fitness с бутылками в комплекте
Зачастую соус — то, что делает незабываемым самое простое блюдо. При этом далеко не все из них нужно готовить, не отрываясь от плиты, как бешамель и другую классику французской кухни. Многие соусы можно сделать по принципу смузи — например, запечь с луком, чесноком и пряными травами сезонные овощи, а потом пробить их и подогреть перед подачей на стол. Множество простых рецептов с соусами вы найдете на сайте и канале Domestic Geek.
Придумайте развлечения для гостей
Гриль-пресс Polaris PGP 2202 IQfry для всех видов блюд
Залог хорошего вечера — не только вкусная еда, но и живая беседа и объединяющие всех развлечения. Ловите беспроигрышное комбо — как не стоять у плиты весь вечер и одновременно оживить вечер. Пусть каждый из гостей кастомизирует свое блюдо — это особенно удобно, если к вам придет компания с разными вкусами. Заготовьте стейки из говядины и индейки, тофу и овощи — пусть каждый поджарит себе то, что хочет и сколько хочет, и польет соусом по выбору. Или вовсе устройте конкурс на самую креативную шаурму. Ведь у вас есть удобный и легкий в использовании гриль-пресс с раздельным нагревом верхней и нижней панелей, регулировкой высоты крышки и возможностью использования в открытом виде, а еще разборным механизмом для простого мытья.
Обеспечьте приятную атмосферу
Бесшумный вентилятор Polaris PSF 1140
Прежде всего для вас самих, чтобы уборка и готовка не казались неприятной обязаловкой. Включите музыку, приглушите свет, поставьте аромадиффузоры и отрегулируйте температуру. Убедитесь, что у вас дома не жарко и не образуется сквозняков. Если у вас в квартире нет кондиционера, возможно, есть смысл достать вентилятор — особенно если он у вас стильный, бесшумный и с разными углами обдува.
Закончите вечер хорошим кофе
Кофеварка с капучинатором Polaris PCM 1535E Adore Cappuccino
Вот и все — вы справились. Осталось угостить друзей кофе как в кофейне. Удивите гостей выбором между капучино, эспрессо, латте и флэт уайт — а также неожиданными добавками. Ведь вместе с новой кофемашиной от Polaris, которую можно запрограммировать на разные рецепты, вам досталась книга идей для кофейного разнообразия. Вы сможете без остановки приготовить 5 чашек горячего кофе и посидеть с друзьями, гордостью собой и приятной усталостью.
материал подготовлен при поддержке