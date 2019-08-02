Гриль-пресс Polaris PGP 2202 IQfry для всех видов блюд

Залог хорошего вечера — не только вкусная еда, но и живая беседа и объединяющие всех развлечения. Ловите беспроигрышное комбо — как не стоять у плиты весь вечер и одновременно оживить вечер. Пусть каждый из гостей кастомизирует свое блюдо — это особенно удобно, если к вам придет компания с разными вкусами. Заготовьте стейки из говядины и индейки, тофу и овощи — пусть каждый поджарит себе то, что хочет и сколько хочет, и польет соусом по выбору. Или вовсе устройте конкурс на самую креативную шаурму. Ведь у вас есть удобный и легкий в использовании гриль-пресс с раздельным нагревом верхней и нижней панелей, регулировкой высоты крышки и возможностью использования в открытом виде, а еще разборным механизмом для простого мытья.