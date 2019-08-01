Если вы верите в себя и силы своих товарищей — есть смысл выбрать катамаран. При этом, по словам Ивана, байдарка дает новичкам ценный опыт, который потом находит применение на любом судне. «Те, кто пересел на катамаран с байдарки, лучше видят и читают воду, чем те, кто начал с катамарана, — говорит он. — На бурной воде структура потока неоднородна, и из кокпита байдарки человек приучается видеть все во всех подробностях. Те, кто сразу сел на катамаран, как правило, видят только курс и направление движения».
Вне зависимости от того, какой транспорт вы предпочли, перед началом водного похода его необходимо тщательно осмотреть. При выборе байдарки внимание стоит обратить на каркас и оболочку, которая может быть брезентовой или пластмассовой. Ищите потертости и плохо залатанные дыры в корпусе. Изучите перечень необходимых для сборки байдарки деталей: если чего-то не хватает — непременно поставьте в известность владельца судна. Катамаран нужно проверить на предмет целостности корпуса, баллонов, рамы и веревочной обвязки, которая скрепляет между собой его детали.