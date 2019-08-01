Мы уже рассказывали, как организовать поход выходного дня и путешествие на автомобиле. А в заключительном материале совместного проекта с брендом Кагоцел разобрались, как отправиться в сплав по реке, не наглотаться воды и получить удовольствие от процесса. Сплав во многом напоминает поход — с той лишь разницей, что большую часть времени участникам предстоит грести и бороться со стихией.
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Покупайте готовые туры или сплавляйтесь самостоятельно
1
Организованные профессионалами туры — наиболее подходящий вариант сплава для начинающих, а если среди сопровождающих вас друзей нет туристов с опытом, то и вовсе практически единственный. И хотя сплав по реке не требует специальной физической подготовки (только выносливости), впервые испытывать свои силы на воде рекомендуется под руководством инструктора — так из экстремального отдыха можно извлечь максимум удовольствия, не совершив глупых ошибок. Идеальный для новичка двухдневный тур обходится в среднем в 5 тысяч рублей на человека.
2
Присутствие инструктора, наизусть выучившего особенности маршрута, значительно снижает шанс застрять, перевернуться, повредить судно или оказаться беспомощным в нештатной ситуации. К тому же в стоимость тура, как правило, включено все самое необходимое: трансфер, аренда плавсредств, жилеты и весла, походное питание и снаряжение. Покупка собственного оборудования обойдется значительно дороже.
3
Независимые путешественники ограничены только собственными пожеланиями и возможностями. Однако самостоятельный поход предполагает, что покупка оборудования и забота о технике безопасности лягут на плечи туристов. Сплав по воде — экстремальный и опасный вид отдыха, не забудьте сообщить МЧС сроки похода и детали своего маршрута! Стоит также учесть, что сплав требует от членов команды особенного взаимопонимания, сплоченности и готовности к сотрудничеству. По этой причине многие стараются не сплавляться в обществе незнакомцев: участникам туристической группы предстоит не только вместе разбивать лагерь и отдыхать, но и — что еще важнее — грести и преодолевать трудности на воде.
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Сплав по воде — экстремальный и опасный вид отдыха, не забудьте сообщить МЧС сроки похода и детали своего маршрута!
Определитесь с подходящим плавсредством...
Для первого раза (и спокойной воды) профессионалы советуют выбирать байдарку, которая может быть каркасной или каркасно-надувной. Преимущество этого вида водного транспорта — относительно невысокая скорость хода и умеренная маневренность, которые делают ее подходящей для малоопытного гребца.

В трехместной байдарке хватает места, чтобы туристы не испытывали дискомфорта, могли расположить личные вещи и при необходимости отдохнуть. В отличие как от катамарана, так и от некоторых других плавсредств, сплав на байдарке хотя и требует значительных физических усилий, зато прощает несовершенные навыки управления и гребли.

«Байдарка — судно для равнинных рек и озер, другими словами — для относительно спокойной воды. По сравнению с катамараном на ней значительно легче идти по стоящей или вялотекущей воде, а также против ветра, — рассказывает Иван, сплавляющийся по рекам разной категории сложности больше 30 лет. — И наоборот, катамаран есть смысл использовать для бурной воды, а на спокойной он будет сильно проигрывать байдарке».
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Если вы верите в себя и силы своих товарищей — есть смысл выбрать катамаран. При этом, по словам Ивана, байдарка дает новичкам ценный опыт, который потом находит применение на любом судне. «Те, кто пересел на катамаран с байдарки, лучше видят и читают воду, чем те, кто начал с катамарана, — говорит он. — На бурной воде структура потока неоднородна, и из кокпита байдарки человек приучается видеть все во всех подробностях. Те, кто сразу сел на катамаран, как правило, видят только курс и направление движения».

Вне зависимости от того, какой транспорт вы предпочли, перед началом водного похода его необходимо тщательно осмотреть. При выборе байдарки внимание стоит обратить на каркас и оболочку, которая может быть брезентовой или пластмассовой. Ищите потертости и плохо залатанные дыры в корпусе. Изучите перечень необходимых для сборки байдарки деталей: если чего-то не хватает — непременно поставьте в известность владельца судна. Катамаран нужно проверить на предмет целостности корпуса, баллонов, рамы и веревочной обвязки, которая скрепляет между собой его детали.
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Катамаран, также популярный у туристов-любителей, на деле оказывается сложнее в управлении и подходит скорее для слаженной команды. Сплав на нем предполагает строгое распределение обязанностей и правильную греблю. При неумелом обращении с катамараном отдых превращается в сплошное мучение. При этом огромный плюс некоторых катамаранов — широкая баннерная палуба, которая делает его куда более безопасным для детей.
…и продолжительностью похода
Тут ничего необычного. Как и в случае с сухопутным походом, сплав может быть развлечением на выходные или серьезным приключением на время летнего отпуска.

Что бы вы ни решили, любой сплав состоит из нескольких этапов: прибытия к началу маршрута (заброски), сборки плавательных средств, непосредственно сплава вместе со всеми остановками и, наконец, разбора плавсредств и доставки группы к точке окончания похода. Если поход длится дольше трех дней, обязательно должен предусматриваться вариант отхода на случай поломки плавсредства или ухудшения здоровья туристов.

Организаторы туров зачастую берут на себя хлопоты по нахождению и заказу трансфера, сборке оборудования и планированию маршрута вместе с точками выхода. Плохая новость состоит в том, что их услуги не дешевеют.
Как одеться в байдарку и что пригодится на воде
Водный сплав — это целый день гребли с небольшими перерывами. Неправильно подобранная одежда будет сковывать движения и быстро промокнет. Экипируйтесь просто, но с умом. Вам понадобятся:
  • гидрокостюм и гидроботинки
  • спасательный жилет
обычно сдают в аренду вместе с плавсредством
  • шлем
  • свободная футболка
  • шорты или штаны
  • панама или кепка
на спокойной воде при сильном солнцепеке
  • ветровка
  • термобелье
  • хлопчатобумажные или кевларовые перчатки
чтобы защитить руки от травм и окрашивания
  • непромокаемая обувь
например, из синтетического каучука
  • GPS и/или бумажная карта
если вы сплавляетесь самостоятельно
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Оказавшись в воде, заботьтесь только о себе, а не о своих драгоценных вещах: судорожно вылавливая их из воды, вы почем зря рискуете утонуть. На реках со спокойным течением упавшие в воду вещи попросту прибьет к берегу. Выбравшись на сушу, немедленно снимите мокрую одежду и согрейтесь у костра. И не пренебрегайте страховкой: получить травму в ходе сплава легче, чем кажется, а еще запросто можно подцепить клеща.
Подбирайте водоем
по силам
Федерация спортивного туризма России делит водные туристические маршруты на шесть категорий в зависимости от их протяженности и препятствий: порогов, валов, быстрин (мест быстрого течения) и шивер (мелководных каменистых участков с быстрым течением). Неопытным туристам рекомендуется выбирать маршруты или совсем без труднопроходимых участков, или с препятствиями первой категории сложности. Проще говоря, сплав по горным рекам лучше оставить на потом. Выбирать в качестве водоема озера также не рекомендуется. На открытом пространстве группа оказывается во власти погоды: внезапно поднявшийся ветер создает волны, способные запросто перевернуть судно. Для первого раза вполне сгодится путешествие по равнинному водоему: там шанс перевернуться или повредить судно стремится к нулю.

Профессиональные туристы регулярно составляют отчеты о пройденных сплавах. В таких заметках рассказывается о состоянии маршрута и путевых ориентирах, а также объясняется, как и где лучше начинать сплав и откуда проще всего эвакуироваться. В официальном перечне маршрутов Федерации спортивного туризма указаны маршруты, сложность которых может меняться в зависимости от времени года. Даже на протяжении летних месяцев некоторые участки рек мельчают, а судно приходится перетаскивать вручную. О том, что происходит на маршруте, где образуются завалы из камней и деревьев или появляются плотины и жилища бобров, также можно и нужно узнавать из отчетов. Чем они свежее, тем лучше. Халатность при изучении маршрута грозит поломкой или опрокидыванием судна.
Не своевольничайте и соблюдайте правила безопасности
Водный сплав — все-таки экстремальный туризм. В качестве маршрута можно выбрать спокойную равнинную реку, но чувствовать себя в полной безопасности все равно не стоит. Находясь на воде, не снимайте с себя спасательный жилет и слушайте указания руководителя группы.

Участникам похода запрещается в полный рост вставать на борт байдарки или катамарана. Во время движения не рекомендуется хвататься за встреченные на пути предметы: ветки, опоры мостов, торчащие из воды сваи, камни. Следите за прогнозом погоды: не оборудованные парусом плавсредства в сильный ветер становятся крайне уязвимыми.
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Наслаждайтесь дневкой
В продолжительном походе (обычно длиной в неделю и больше) в обязательном порядке организуется дневка — день, полностью посвященный отдыху от гребли. На большой стоянке туристы разбивают лагерь, при необходимости ремонтируют плавсредства, стирают вещи и развлекаются.

Располагая байдарками или катамаранами, трудно удержаться от соблазна отправиться на рыбалку. Однако не спешите хвататься за удочки: на некоторых участках или в определенное время года ловля рыбы может быть запрещена. В качестве альтернативы можно отправиться в лес за грибами и ягодами.

Во время дневки туристы, которым все это время приходилось мыться в реке, наконец-то получают шанс организовать походную баню. На ее сооружение уходит в среднем от четырех до шести часов, а у некоторых — целый день. Из собранных по округе больших камней необходимо сложить печь и топить ее в течение как минимум нескольких часов. Когда камни наконец достаточно прогреются, прямо над печью устанавливается заранее собранный каркас из бревен. Рекомендуется скреплять их между собой армированным скотчем или веревками, чтобы в нужный момент баня не развалилась. В свою очередь, каркас покрывается специальным банным тентом или несколькими слоями полиэтиленового полотна. Слишком тяжело, а попариться хочется? Обзаведитесь походной баней-палаткой.
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Комплект одежды и снаряжения для сплава:
гидрокостюм и гидроботинки
Свободная футболка
Шорты или штаны
Головной убор: кепка или панама
Ветровка
Термобелье
Хлопчатобумажные или кевларовые перчатки (защищают от травм и окрашивания рук)
Неопреновые носки или ботинки (теплый эластичный материал)
Каски/шлемы и спасательные жилеты
GPS и/или бумажная карта для ориентирования на маршруте
Комплект походной одежды и обуви:
Непромокаемый верх: дождевик, плащ или куртка из мембраны
Еще один комплект термобелья
Двое брюк/джинсов
Два свитера или толстовка и кофта
Две-три пары высоких носков
Непромокаемая обувь, для сухой погоды — кеды/кроссовки
Экипировка:
Спальник, рассчитанный на отрицательные температуры
Туристический коврик
Набор КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)
Портативное зарядное устройство (пауэрбанк)
Солнцезащитные очки
Мультитопливная горелка
Топор
Лопата или саперная лопатка
Палатка
Рюкзак 20–35 литров (и до 120 литров — в длинный поход)
Аптечка:
Перекись водорода
Перевязочные средства (эластичные бинты, жгут)
Обезболивающие
Жаропонижающие
Антигистаминные средства
Противовирусный препарат Кагоцел
Средства от насекомых
Согревающая мазь
Препараты от расстройства желудка
Солнцезащитный крем
Документы и деньги:
Документ, удостоверяющий личность
полис медицинского страхования
Отдельный гермомешок для документов
Комплект одежды и снаряжения для сплава:
гидрокостюм и гидроботинки
Свободная футболка
Шорты или штаны
Головной убор: кепка или панама
Ветровка
Термобелье
Хлопчатобумажные или кевларовые перчатки (защищают от травм и окрашивания рук)
Неопреновые носки или ботинки (теплый эластичный материал)
Каски/шлемы и спасательные жилеты
GPS и/или бумажная карта для ориентирования на маршруте
Комплект походной одежды и обуви:
Непромокаемый верх: дождевик, плащ или куртка из мембраны
Еще один комплект термобелья
Двое брюк/джинсов
Два свитера или толстовка и кофта
Две-три пары высоких носков
Непромокаемая обувь, для сухой погоды — кеды/кроссовки
Экипировка:
Спальник, рассчитанный на отрицательные температуры
Туристический коврик
Набор КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)
Портативное зарядное устройство (пауэрбанк)
Солнцезащитные очки
Мультитопливная горелка
Топор
Лопата или саперная лопатка
Палатка
Рюкзак 20–35 литров (и до 120 литров — в длинный поход)
Аптечка:
Перекись водорода
Перевязочные средства (эластичные бинты, жгут)
Обезболивающие
Жаропонижающие
Антигистаминные средства
Противовирусный препарат Кагоцел
Средства от насекомых
Согревающая мазь
Препараты от расстройства желудка
Солнцезащитный крем
Документы и деньги:
Документ, удостоверяющий личность
полис медицинского страхования
Отдельный гермомешок для документов
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА. РЕГ.УД.№002027/01 ОТ 19.11.2007
Материал подготовлен при поддержке