Подбирайте водоем

по силам

Федерация спортивного туризма России делит водные туристические маршруты на шесть категорий в зависимости от их протяженности и препятствий: порогов, валов, быстрин (мест быстрого течения) и шивер (мелководных каменистых участков с быстрым течением). Неопытным туристам рекомендуется выбирать маршруты или совсем без труднопроходимых участков, или с препятствиями первой категории сложности. Проще говоря, сплав по горным рекам лучше оставить на потом. Выбирать в качестве водоема озера также не рекомендуется. На открытом пространстве группа оказывается во власти погоды: внезапно поднявшийся ветер создает волны, способные запросто перевернуть судно. Для первого раза вполне сгодится путешествие по равнинному водоему: там шанс перевернуться или повредить судно стремится к нулю.



Профессиональные туристы регулярно составляют отчеты о пройденных сплавах. В таких заметках рассказывается о состоянии маршрута и путевых ориентирах, а также объясняется, как и где лучше начинать сплав и откуда проще всего эвакуироваться. В официальном перечне маршрутов Федерации спортивного туризма указаны маршруты, сложность которых может меняться в зависимости от времени года. Даже на протяжении летних месяцев некоторые участки рек мельчают, а судно приходится перетаскивать вручную. О том, что происходит на маршруте, где образуются завалы из камней и деревьев или появляются плотины и жилища бобров, также можно и нужно узнавать из отчетов. Чем они свежее, тем лучше. Халатность при изучении маршрута грозит поломкой или опрокидыванием судна.