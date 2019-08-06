Время сменить обстановку!

Если вы прошли этот тест, значит вам пора в отпуск. Остается определиться с направлением.

Встретить рассвет в древнем городе, наслаждаться тишиной на природе или притвориться морской звездой на берегу — решать только вам. Сочи, Ницца, Тенерифе, Барселона, Ереван, Токио и еще множество летних направлений S7 Airlines* ждут вас.