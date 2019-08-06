Просыпаетесь уже уставшим? Живете от выходных до выходных? Постоянно уноситесь мыслями в отпуск? Скорее всего, да. И если это еще не синдром хронической усталости, то вполне возможно, что переутомление. Вместе с S7 Airlines* мы составили тест, который поможет определить, сколько вы еще способны продержаться и не пора ли вам в отпуск прямо сейчас.
Время сменить обстановку!
Если вы прошли этот тест, значит вам пора в отпуск. Остается определиться с направлением.
Встретить рассвет в древнем городе, наслаждаться тишиной на природе или притвориться морской звездой на берегу — решать только вам. Сочи, Ницца, Тенерифе, Барселона, Ереван, Токио и еще множество летних направлений S7 Airlines* ждут вас.
*в процессе подготовки материала S7 Airlines запустила инициативу по восполнению сгоревших сибирских лесов и временно вернула историческое название «Сибирь» — Прим.ред.
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