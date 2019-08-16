Спецпроекты31 августа: Чем заняться в последний день лета
Разгадать Москву, слушать стихи о космосе и научиться собирать лайки в соцсетях
Кто сказал, что печатная пресса умирает, а электронные книги вытесняют бумажные? Это не так. Первым полосам газет под силу привлечь к себе внимание и даже собрать тысячи лайков в соцсетях. А читатели по-прежнему нередко отдают предпочтение бумажным книжным страницам. В совместном проекте с Московским фестивалем прессы, который пройдет 31 августа, рассказываем, зачем на него идти и в каких активностях принимать участие.
1
Фото: Аргументы и факты, Кудрявицкий Эдуард
Открытая конференция о климатических изменениях с Романом Вильфандом
Метеоролог и доктор технических наук, с 2001 по 2018 год Роман Вильфанд возглавлял Гидрометцентр России. А сейчас является его научным руководителем. Это от него мы узнаем, какими будут лето и осень и когда ждать первого снега. Но в рамках открытой конференции (задать вопрос спикеру на ней сможет любой желающий) Вильфанд затронет более масштабные темы. Он расскажет об изменениях климата в России и мире, природных аномалиях и глобальном потеплении.
2
Детям о космосе: Лев Оборин читает лекцию и стихи
Как устроена Солнечная система? Что мы знаем о планетах? И, в конце концов, возможен ли дождь из алмазов и как в домашних условиях сделать модель Сатурна? Лекцию о космосе прочтет литературный критик, поэт и редактор образовательного проекта «Полка» Лев Оборин. Он же автор книги «Солнечная система. Космические стихи и научные комментарии», выпущенной издательством Livebook. Стихи Лев Оборин тоже прочтет — про каждый элемент Солнечной системы.
3
Лекторий медиапроектов Mail.ru и «Одноклассников»
В портфеле Mail.ru множество медиапроектов, раcсчитанных на интересы самых разных пользователей, и крупнейшие социальные сети. На Фестивале прессы компания откроет свой лекторий. Выпускающий редактор проекта «Недвижимость» Екатерина Устюгова расскажет о трансформации промзон, городском транспорте и поделится лайфхаками, как комфортно жить в столице. Выпускающий редактор проекта «Новости» Mail.ru Татьяна Малинкина объяснит, что такое фейк-ньюс и как их отличить от настоящих новостей. Руководитель пресс-службы «Одноклассников» Сергей Томилов поделится советами, как защититься от киберугроз. А представитель социальной сети Евгения Воронина расскажет о жизни СМИ в digital.
4
«Марафон добра Даниила Гранина»
2019-й в России объявлен Годом Даниила Гранина. Советский и российский писатель, он прошел всю войну, получил несколько ранений, а писательством профессионально занялся лишь в 1950 году. На протяжении всей жизни Гранин обращал внимание на дефицит книг в сельских библиотеках и всегда старался их поддержать. В этом же состоит и цель «Марафона добра» имени писателя. В сборе книг для сельских библиотек может поучаствовать любой. Приносить можно любые книги — только что купленные или из домашней библиотеки. Главное, не старше 2010 года выпуска.
5
Фото: Dmitry Rozhkov
Презентация книги «Разгадай Москву» Александра Васькина
История Москвы — одна из самых востребованных сегодня тем. О загадках и парадоксах российской столицы расскажет писатель и москвовед Александр Васькин, которого называют современным Владимиром Гиляровским. В своей новой книге «Разгадай Москву» автор собрал экскурсии по десяти достопримечательностям столицы. Среди них усадьба Льва Толстого в Хамовниках, древнейшее царское село Коломенское, легендарный ресторан «Арагви» и сталинская высотка гостиницы «Украина», Шуховская башня на Шаболовке и Ростокинский акведук, дворец графа Ростопчина на Большой Лубянке и палаты князя Голицына в Охотном Ряду, дом Нирнзее в Гнездниках и Московская окружная железная дорога.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ