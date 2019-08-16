«Марафон добра Даниила Гранина»



2019-й в России объявлен Годом Даниила Гранина. Советский и российский писатель, он прошел всю войну, получил несколько ранений, а писательством профессионально занялся лишь в 1950 году. На протяжении всей жизни Гранин обращал внимание на дефицит книг в сельских библиотеках и всегда старался их поддержать. В этом же состоит и цель «Марафона добра» имени писателя. В сборе книг для сельских библиотек может поучаствовать любой. Приносить можно любые книги — только что купленные или из домашней библиотеки. Главное, не старше 2010 года выпуска.