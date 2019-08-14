Спецпроекты«Леонид», «Шипы», «Сопля»: Угадайте, из какого вида спорта эти приемы
Где в Екатеринбурге можно бесплатно поиграть в кикер, дартс, настольный теннис и FIFA и найти единомышленников
В воскресенье, 18 августа, в «Гринвиче» пройдет очередной чемпионат «Секция». В нем все желающие смогут сразиться в дартс, кикер, пинг-понг и консольную FIFA19, выиграть призы от партнеров события, послушать свежую музыку от «Тесноты» и найти новых друзей. Мероприятие бесплатное, но нужно записаться в группе «ВКонтакте».
В совместном материале с торговым центром мы пообщались с участниками непрофессиональных турниров о том, как они нашли такое хобби, считают ли его «настоящим спортом» и почему участвуют в состязаниях.
Матвей Боровец
игрок в кикер
В 2015 году я пришел работать в компанию, в которой уже стоял кикерный стол. Он был немного уставший, но этого было достаточно, чтобы чему-нибудь научиться. Сначала мы играли в коллективе между собой, позже начали участвовать в турнирах. Турнир, который все поменял, провела «Теснота» в клубе «Сон» — мы с товарищем победили и получили свои первые призы. Помню, что на этом турнире единственный раз за все время была жеребьевка с помощью игральных карт. Игральная карта, которая тогда оказалась победной, все еще лежит у меня дома. Комбинация турниров и азарта внутри компании оставила свой след.
Кикер — это однозначно спорт. Здесь есть все составляющие профессионального спорта: в одиночном кикере важна техника игры и концентрированность, в игре 2х2 добавляется умение командной работы. Необходимо не только понимать действия соперника, но и придерживаться одной тактики со своим напарником. А еще быть эмоционально устойчивым ко всему происходящему: давлению соперника, вероятности проигрыша. Важно не терять концентрацию и гнуть свою линию.
В моем нынешнем офисе нет стола для кикера, поэтому теперь для меня это развлечение выходного дня. Здорово поучаствовать в турнирах или просто зайти в гости к бывшим коллегам и поиграть. Сам по себе кикер — это прекрасный офисный спорт для отрыва от компьютерного стула и стола, возможность размять глаза, руки и ноги, не закисать и не засиживаться.
Игральная карта, которая тогда оказалась победной, все еще лежит у меня дома
В кикере есть профессиональный сленг, который перешел и в наш с друзьями язык. Чаще всего он характеризует особые удары в игре: snake shot, pull и push shot. Но есть и сленг, который рождается внутри каждой компании. У нас, например, есть ход «Леонид» — сильный удар с непродуманной траекторией. Чаще всего такой непрогнозируемый удар с отскоками в комьюнити называют «рыбак» или «закинуть удочку».
Сообщества по кикеру можно разделить их на два основных блока: одни собираются на мероприятиях «Тесноты» — «Секции», «Бездельниках» и других; вторые входят в более профессиональное комьюнити, со специальной группой во «ВКонтакте» и чатом в Telegram. Они проводят рейтинговые турниры УрФО в индивидуальном зачете. Оба сообщества абсолютно открытые и любой желающий может попробовать себя там.
В мае этого года мы ездили на чемпионат России по кикеру в Санкт-Петербурге. Совершенно новый опыт, первый раз поехали такой большой компанией. Мы не заняли призовые места, но посмотрели на игру других регионов — свой стиль, удары и столы Garlando. Увидели, что творится за пределами нашего уютного уральского кружка. Теперь упорно готовимся к следующему чемпионату, чтобы показать достойный результат.
Юлия Брезгина
игрок в пинг-понг
Меня привлекают игры с ракетками: до настольного тенниса я шесть-семь лет играла в большой теннис. Но это недешевый вид спорта, тренироваться было затратно. Мой папа часто играл со мной в настольный теннис на разных турбазах и в санаториях, потому что найти стол для пинг-понга легче, чем большой корт. Я много играла или учила друзей, занимала первые места в соревнованиях по лагерю или по школе. В десятом классе ходила в секцию пинг-понга, но недолго — было сложно переучиваться из большого тенниса, но у меня вроде бы получалось. Там мне подарили мою первую более-менее хорошую ракетку — ей и играю до сих пор.
Пинг-понг — это настоящий спорт. Он требует много физических усилий и обладает всеми критериями для того, чтобы считаться серьезным видом спорта. Хотя мне нравится его развлекательная функция: не обязательно играть в зале, можно на улице и на разных мероприятиях. И люди разных возрастов могут играть вместе: дедушки, к примеру, очень хороши в этом виде спорта. Также игра развивает координацию и выносливость, помогает неординарно и спонтанно принимать решения в условиях ограниченного времени. У всех людей разная манера игры, слабые и сильные стороны — важно уметь это все учитывать.
В пинг-понг люди разных возрастов могут играть вместе: дедушки, к примеру, очень хороши в этом виде спорта
Раньше было меньше сообществ игроков в пинг-понг, но сейчас их стало гораздо больше. Когда-то я ходила в клуб «Ракетка» на Центральном стадионе: по выходным там проходили турниры для разного уровня игроков, даже с призами и общим рейтингом. Теперь этот клуб называется «Пингвин» и работает в новом месте. Знаю, что в «Доме печати» проводили пинг-понг вечеринки, даже был свой гимн.
Также я нашла бесплатные места для пинг-понга. В Ельцин Центре стоят специальные столы, и там уже образовалась своя компания людей — часто приходят и тренируются. Еще есть столы в «Гринвиче» и в «Декатлоне».
Я играю на любительством уровне, но из сленга знаю пару слов: «топ-спин» — закрученный удар, где вращение происходит снизу вверх, «сопля» — когда мяч задевает сетку и падает к сопернику или краешек стола и отбить его уже очень сложно, «шипы» — потому что манера игры с шипованными ракетками отличается от обычной.
Максим Грачев
игрок в FIFA
Я не профессиональный игрок в FIFA и даже не крепкий любитель — у меня даже нет своей консоли. FIFA для меня — это барное развлечение или повод для встречи с друзьями и получения классных эмоций.
С этой серией игр я познакомился в 2008 году, когда увлекся просмотром футбола. Начал временами играть, нашел группу товарищей, которая постоянно пополняется — мы играем командами 2х2 или 3х3. Так получается настоящий командный спорт перед телевизором.
FIFA19 словно шахматы на траве — решение логических задач по обескураживанию соперника
Я всегда любил командные виды спорта и играл в них по важной причине: вне зависимости от силы, ловкости и навыков конкретных игроков, ты можешь выиграть за счет тактики. FIFA19 словно шахматы на траве — решение логических задач по обескураживанию соперника. Настройки этого выпуска игры позволяют сделать для одной команды в рамках одного матча пять различных схем игры, вплоть до конкретных задач для конкретного игрока. По ходу одной игры, которая длится примерно 12 минут, соперник может сыграть с пятью разными командами, так что вы можете на ходу менять тактику.
FIFA является одной из киберспортивных дисциплин. Сейчас киберспорт собирает огромные массы людей. Подтягивается бизнес, букмекерские компании стали принимать ставки на состязания. Существует огромное количество сообществ — онлайн и оффлайн. В Екатеринбурге есть ряд мероприятий, посвященных этой игре. Даже есть одна кальянная с названием FIFA ROOMS.
Милана Хворостова
игрок в дартс
Мое знакомство с дартсом произошло весьма забавно — на самой «Секции». Я пришла на открытие Public Market в Ельцин Центре летом 2018 года и записалась на все четыре направления (дартс, пинг-понг, кикер и FIFA). По наивности я считала, что чем ближе к центру кинешь дротик, тем больше очков заработаешь. И, конечно, быстрее победишь. Оказалось, что там есть много особенностей. На мероприятии был Наум Блик, он рассказал мне основные правила дартса. Иронично, что на том же мероприятии в итоге я победила Наума.
Мне кажется, дартс можно отнести к спорту: есть определенная техника игры, навыки, игроку нужно иметь баланс и стабильность руки. Но, например, мой папа не считает это спортом, а только развлечением в баре для мужиков.
Наум Блик рассказал мне основные правила дартса. И на том же мероприятии я его победила
Да, есть немало мини-коммьюнити, где мужчины после работы прибегают в бар у дома и играют за кружку пива. Так было в баре «Географ» прошлым летом. Тогда я выиграла три больших кружки, хотя пиво совсем не пью. Но все равно было приятно — я поделилась кружками со своими друзьями. И все мы были счастливы в тот вечер.
Дартсом я занимаюсь только на «Секции», и мне интересно, к чему это все приведет. Пару раз уже побеждала, и это забавно. Вроде бы редко ходишь, а занимаешь призовые места. Видимо, у меня есть какая-то предрасположенность к дартсу. Конечно, от того, что у тебя что-то получается, появляется сильное самоудовлетворение. Раз получается, то нужно делать еще. В профессиональных турнирах я не участвовала, но возможно, в дальнейшем попробую свои силы. Может быть, меня ждет судьба великого дартиста.
«Секция» 18.08
Воскресенье, 18 августа, 16:00-21:00
ТРЦ «Гринвич», 5 очередь, 3 уровень, фудкорт.
материал подготовлен при поддержке