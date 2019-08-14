В 2015 году я пришел работать в компанию, в которой уже стоял кикерный стол. Он был немного уставший, но этого было достаточно, чтобы чему-нибудь научиться. Сначала мы играли в коллективе между собой, позже начали участвовать в турнирах. Турнир, который все поменял, провела «Теснота» в клубе «Сон» — мы с товарищем победили и получили свои первые призы. Помню, что на этом турнире единственный раз за все время была жеребьевка с помощью игральных карт. Игральная карта, которая тогда оказалась победной, все еще лежит у меня дома. Комбинация турниров и азарта внутри компании оставила свой след.

Кикер — это однозначно спорт. Здесь есть все составляющие профессионального спорта: в одиночном кикере важна техника игры и концентрированность, в игре 2х2 добавляется умение командной работы. Необходимо не только понимать действия соперника, но и придерживаться одной тактики со своим напарником. А еще быть эмоционально устойчивым ко всему происходящему: давлению соперника, вероятности проигрыша. Важно не терять концентрацию и гнуть свою линию.

В моем нынешнем офисе нет стола для кикера, поэтому теперь для меня это развлечение выходного дня. Здорово поучаствовать в турнирах или просто зайти в гости к бывшим коллегам и поиграть. Сам по себе кикер — это прекрасный офисный спорт для отрыва от компьютерного стула и стола, возможность размять глаза, руки и ноги, не закисать и не засиживаться.