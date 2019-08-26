СпецпроектыПрокачать soft skills и ушить платье: Проверяем, что можно успеть за обеденный перерыв
Исходные данные квеста: час времени, центр Екатеринбурга
Обеденный перерыв — это ежедневная возможность сделать что-то сверх нормы будней: пообедать в новом месте, сдать одежду в ремонт, встретиться с друзьями, которых трудно поймать в выходные, или просто провести время наедине с собой. Удобно, когда все находится в одном месте. Вместе с ТЦ «Успенский» мы устроили себе небольшой квест — проверяем, как попробовать что-то новое или легко выполнить давно обещанное всего за час.
Подогнать костюм по фигуре
Ателье-шоурум «Деталь´е», 5 этаж
Специально для тех, кто на летней распродаже взял джинсы или костюм на пару размеров больше нужного, зато со скидкой. Или тех, кто хочет подарить лаконичной рубашке новую жизнь с черепаховыми пуговицами. В «Деталь´е» также предлагают вещи от уральских дизайнеров и живопись от локальных художников.
Купить пальто для уральской осени
Солнца становится все меньше, улицы украшает совсем сентябрьская рябина, а значит, пришло время достать свитера с горлом и купить пальто на осень. Тренды верхней одежды остались прежними: многослойные бежевые и кремовые тотал-луки, оверсайз и клетка. Новая коллекция как раз приехала в «Снежную королеву». А если ничего не нашли, не расстраивайтесь: в торговом центре целый этаж магазинов одежды.
Вдохновиться сделать вино из одуванчиков
Пока цитаты из одноименной книги наполняют соцсети, вы можете пойти дальше и сделать то самое вино по рецепту дедушки Дугласа. Красивые бутылки для него найдутся в лавке «Магарыч» заодно с подарками для близких: папе — компактный самогонный аппарат, маме — машинку для домашней пасты, бойфренду — стеклянный кувшин в виде черепа.
Сдать пластик, лампочки и батарейки
«Немузей», 5 этаж
Начать заботиться о светлом будущем можно с малого — сдать ненужные вещи на переработку. Собирайте использованные батарейки, лампочки и пластик у друзей и близких, чтобы принести больше пользы экологии. Сдать любые ненужные предметы, включая макулатуру и одежду, можно в новое пространство «Немузей», получив в ответ купон на кофе или другие приятности у партнеров площадки. Визит можно совместить с экскурсией по музею мусора или лекцией об осознанной жизни. Следите за их расписанием в соцсетях проекта.
Перенести косметолога домой
Посвящать время себе очень важно, а тратить на это много денег и сил необязательно. Достаточно провести пару часов в ванной наедине с маслами для волос и массажером для лица. Сейчас в аппаратной косметологии огромный выбор: найдутся массажеры и для возвращения молодости, и для подростковой борьбы с порами. Есть даже для глаз в виде очков — он снимает усталость от долгой работы с компьютером.
Найти нескучные ботинки для рабочих будней
Обувной дом «Покровский», 2 этаж
Черные базовые ботинки должны быть в каждом гардеробе, они отлично подходят для быстрых утренних сборов. Но если вдруг в пятницу захочется добавить в образ особую деталь, можно сделать это через небанальные ботильоны. Советуем выбирать модель на платформе или с анималистичным принтом, как модно в этом сезоне.
Прокачать soft skills
В пространстве на пятом этаже «Успенского» часто проводят лекции, паблик-токи и разные встречи-вдохновечи — следите за инстаграмом проекта. А еще туда можно переместиться до конца рабочего дня, если разговоры и шум в вашем опенспейсе не помогают выполнению задач. Смените обстановку для продуктивности и найдите уединенное место для решения срочных вопросов по телефону или скайп-конференции с коллегами из других городов.
Записаться на маникюр
Маникюр и педикюр после рабочего дня отлично расслабляют и помогают переключиться на режим отдыха. Для вдохновения проведите время в приложении Pinterest, выберите дизайн и цветовую гамму, а также продумайте сочетаемость с вашим осенним гардеробом.
Сделать улыбку белоснежной
Если коллеги простят, что ваш обед немного затянется, можно сходить на осмотр стоматологом и гигиеническую чистку — процедура займет час. Правда, пообедать нужно до нее — на фудкорте по соседству.
Попробовать жареное мороженое с кокосом и манго
На новом фудкорте «Успенского» расположились заведения разных кухонь — от пельменной и пиццерии до азиатского бистро. Это отличная возможность расширить свои вкусовые горизонты. Азиатская кухня позволяет съесть на бизнес-ланч не привычные салат, супчик и пирог, а жареный тофу с овощами, курицу с ананасами, спринг-роллы и битые огурцы с кешью, а на десерт выбрать жареное мороженое с тропическими добавками — кокосом и манго.
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