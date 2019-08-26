Перенести косметолога домой

«Созвездие красоты», 1 этаж

Посвящать время себе очень важно, а тратить на это много денег и сил необязательно. Достаточно провести пару часов в ванной наедине с маслами для волос и массажером для лица. Сейчас в аппаратной косметологии огромный выбор: найдутся массажеры и для возвращения молодости, и для подростковой борьбы с порами. Есть даже для глаз в виде очков — он снимает усталость от долгой работы с компьютером.