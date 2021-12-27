Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России из-за слежки

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Журналист Русской службы «Би-би-си» Андрей Захаров, признанный Минюстом иноагентом, уехал из России, потому что заметил за собой слежку.
Сейчас Захаров находится в Лондоне. «Пока непонятно, с чем была связана слежка — с тем, что меня признали иноагентом или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал вместе с британскими коллегами», — заявил он.
Кроме того, Захаров был одним из авторов расследования о Луизе Розовой — предпологаемой дочери Владимира Путина, о которой до выхода статьи в ноябре 2020 года не было никакой информации.
Источник: «Би-би-си»
Фотографии: Андрей Захаров