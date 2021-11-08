8 ноября 2021
Сотрудникам МИА «Россия сегодня» запретили называть «Талибан» запрещенной в России организацией
8 ноября 2021
Минюст объяснил, за что признал иноагентами Софью Гройсман и Ольгу Чуракову: Они постили ссылки на «Медузу» и VTimes
Цитата дня
13 октября 2021
Владимир Путин — о преследованиях журналистов в России (спойлер: проблемы не только у нашей страны)
13 августа 2021
На Романа Баданина и «Дождь» подал в суд Виталий Бородин, написавший донос на «Проект»
8 августа 2021
Главред «Проекта» Роман Баданин рассказал, что его семью преследует человек, написавший жалобу на издание
Цифра дня
30 июля 2021
Сколько денег Россия выделит на «поддержку независимых СМИ» в развивающихся странах
обновлено29 июня 2021
К журналистам «Проекта» пришли с обысками. Сегодня издание выпустило расследование о главе МВД
обновлено18 июня 2021