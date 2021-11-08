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8 ноября 2021

Сотрудникам МИА «Россия сегодня» запретили называть «Талибан» запрещенной в России организацией

8 ноября 2021

Медиа о насилии «Утопия» закрылось

Минюст объяснил, за что признал иноагентами Софью Гройсман и Ольгу Чуракову: Они постили ссылки на «Медузу» и VTimes
8 ноября 2021

Минюст объяснил, за что признал иноагентами Софью Гройсман и Ольгу Чуракову: Они постили ссылки на «Медузу» и VTimes

8 ноября 2021

«Дождь» подал иск из-за признания его иностранным агентом

Ивана Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»
обновлено3 ноября 2021

Ивана Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»

29 октября 2021

18 стран потребовали прекратить преследование независимых российских СМИ

Владимир Путин — о преследованиях журналистов в России (спойлер: проблемы не только у нашей страны)
Цитата дня
13 октября 2021

Владимир Путин — о преследованиях журналистов в России (спойлер: проблемы не только у нашей страны)

Как прошла встреча журналистов, где обсуждали закон о СМИ-иноагентах
Галерея
4 сентября 2021

Как прошла встреча журналистов, где обсуждали закон о СМИ-иноагентах

23 августа 2021

Издание «Проект» перезапустится под названием «Агентство»

На Романа Баданина и «Дождь» подал в суд Виталий Бородин, написавший донос на «Проект»
13 августа 2021

На Романа Баданина и «Дождь» подал в суд Виталий Бородин, написавший донос на «Проект»

Ссылка дня
9 августа 2021

Подкаст про иноагентство от бывших журналисток «Проекта»

8 августа 2021

Главред «Проекта» Роман Баданин рассказал, что его семью преследует человек, написавший жалобу на издание

Цифра дня
30 июля 2021

Сколько денег Россия выделит на «поддержку независимых СМИ» в развивающихся странах

обновлено23 июля 2021

«Проект» восстановил доступ к аккаунту в инстаграме

обновлено29 июня 2021

К журналистам «Проекта» пришли с обысками. Сегодня издание выпустило расследование о главе МВД

обновлено18 июня 2021

Путин впервые за пять лет отклонил законопроект парламента — об ответственности СМИ за фейки

3 апреля 2021

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах

16 марта 2021

Strelka Mag откроет третью школу по дата-журналистике

15 января 2021

Администрация Внукова запретила снимать прилет Навального

Список
22 декабря 2020

Фильмы Дудя и расследование «Медиазоны» про минские протесты — кто получил премию «Профессия — журналист»

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