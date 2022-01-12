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На Apple Fitness+ появились подборки тренировок и аудиогиды для пробежек

10 января на сервисе Apple Fintess+ появился новый раздел «Коллекции» с подборками тренировок и медитаций, а также аудиоподборка «Пробежка» с беговыми маршрутами по крупнейшим городам мира.

Сейчас пользователям доступны шесть «Коллекций»:

  • 30-Day Core Challenge (тренировка мышц кора за месяц);
  • Improve Your Posture with Pilates (правильная осанка с тренировками по пилатесу);
  • Perfect Your Yoga Balance Poses (идеальные асаны);
  • Run Your First 5K (пробегите свои первые 5 км);
  • Strengthen and Stretch Your Back and Hips (укрепление и растяжка спины и бедер);
  • Wind Down for a Better Bedtime (расслабление перед сном).

Аудиоподборка «Пробежка» стартует с трех эпизодов с беговыми маршрутами по Лондону, Бруклину и Майами-Бич. Каждый выпуск сопровождается советами от тренеров и рассчитан на спортсменов любого уровня подготовки. Новые маршруты будут добавляться каждый понедельник.

Разработчики Apple Fitness+ надеются, что новые материалы помогут пользователям заниматься спортом эффективнее и повысят их мотивацию.

Источник: Apple.com

Фотографии: Apple.com

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