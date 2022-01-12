На Apple Fitness+ появились подборки тренировок и аудиогиды для пробежек

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10 января на сервисе Apple Fintess+ появился новый раздел «Коллекции» с подборками тренировок и медитаций, а также аудиоподборка «Пробежка» с беговыми маршрутами по крупнейшим городам мира.
Сейчас пользователям доступны шесть «Коллекций»:
Аудиоподборка «Пробежка» стартует с трех эпизодов с беговыми маршрутами по Лондону, Бруклину и Майами-Бич. Каждый выпуск сопровождается советами от тренеров и рассчитан на спортсменов любого уровня подготовки. Новые маршруты будут добавляться каждый понедельник.
Разработчики Apple Fitness+ надеются, что новые материалы помогут пользователям заниматься спортом эффективнее и повысят их мотивацию.