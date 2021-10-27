Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте
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Чем закончилась Олимпиада в Токио
Спортивного журналиста и мундепа Москвы не пустили на Евро-2020. Они связали это с участием в протестах
Угроза
Абонементы в российские фитнес-клубы станут дороже
Oysho запустит челлендж Total Body Workout. Для тех, кто готов превратить спорт в привычку
Oysho проведет онлайн-занятия по йоге и боксу
Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года
В «Европейском» откроется зона спортивных развлечений Round 1
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Как будет выглядеть сквер около станции БКЛ «Проспект Вернадского»
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Давать скидки в спортивных магазинах тем, кто сдал ГТО
Спортивный бренд Fila запустил онлайн-магазин в России
Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards
На балконе «Брикет Маркета» пройдут бесплатные занятия йогой
Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»
В парках Москвы начнутся бесплатные тренировки