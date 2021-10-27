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Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте
27 октября 2021

Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте

Рейтинг
8 августа 2021

Чем закончилась Олимпиада в Токио

13 июня 2021

Спортивного журналиста и мундепа Москвы не пустили на Евро-2020. Они связали это с участием в протестах

Угроза
31 мая 2021

Абонементы в российские фитнес-клубы станут дороже

Oysho запустит челлендж Total Body Workout. Для тех, кто готов превратить спорт в привычку
11 января 2021

Oysho запустит челлендж Total Body Workout. Для тех, кто готов превратить спорт в привычку

Oysho проведет онлайн-занятия по йоге и боксу
29 декабря 2020

Oysho проведет онлайн-занятия по йоге и боксу

17 декабря 2020

Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года

В «Европейском» откроется зона спортивных развлечений Round 1
13 декабря 2020

В «Европейском» откроется зона спортивных развлечений Round 1

Как будет выглядеть сквер около станции БКЛ «Проспект Вернадского»
Галерея
7 ноября 2020

Как будет выглядеть сквер около станции БКЛ «Проспект Вернадского»

Предложение дня
6 октября 2020

Давать скидки в спортивных магазинах тем, кто сдал ГТО

Спортивный бренд Fila запустил онлайн-магазин в России
6 октября 2020

Спортивный бренд Fila запустил онлайн-магазин в России

Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards
16 сентября 2020

Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards

На балконе «Брикет Маркета» пройдут бесплатные занятия йогой
19 августа 2020

На балконе «Брикет Маркета» пройдут бесплатные занятия йогой

Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»
17 августа 2020

Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»

В парках Москвы начнутся бесплатные тренировки
6 августа 2020

В парках Москвы начнутся бесплатные тренировки