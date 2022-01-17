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Автора инсталляции в виде какашки на Марсовом отпустили из отдела полиции
Автора инсталляции в виде какашки на Марсовом отпустили из отдела полиции
Новости

Автора инсталляции в виде какашки на Марсовом отпустили из отдела полиции

обновлено18 января 2022

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18 января адвокат Ивана Волкова Тимофей Евсеев сообщил, что художника отпустили из отдела полиции. Как пишет «Фонтанка», Волков уехал из Петербурга в Москву.

На художника Ивана Волкова, автора арт-объекта в виде какашки на Марсовом поле, завели уголовное дело по 244 статье УК РФ («надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

В понедельник, 17 января, стало известно, что накануне Волкова сняли с поезда, идущего из Петербурга в Москву, и отвезли в 78-е отделение полиции, в котором он уже провел сутки.

13 января московский художник Иван Волков  установил на Марсовом поле снежную фигуру в форме какашки. Ранее художник сам опубликовал фотографию арт-объекта на своей странице в фейсбуке, но позже снимок исчез. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано: «...умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших» (цит. по «Фонтанке)».

Источник: «Фонтанка», «Бумага», «Задержания Санкт-Петербург»

Фотографии: «Бумага»

 

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