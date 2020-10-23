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В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит
Галерея
23 октября 2020

В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит

В «Зарядье» появился арт-объект. Он покрыт этикетками, которые загрязняют океан
19 октября 2020

В «Зарядье» появился арт-объект. Он покрыт этикетками, которые загрязняют океан

На «Хлебозаводе» появился арт-объект из пластиковых пакетов. Вот как он выглядит
Галерея
9 октября 2020

На «Хлебозаводе» появился арт-объект из пластиковых пакетов. Вот как он выглядит

6 августа 2020

Mutabor приглашает создать арт-объекты ко дню рождения «Армы»