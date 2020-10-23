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Галерея
2020-10-23T16:52:34.000+03:00
23 октября 2020
В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит
2020-10-19T17:01:50.000+03:00
19 октября 2020
В «Зарядье» появился арт-объект. Он покрыт этикетками, которые загрязняют океан
Галерея
2020-10-09T19:20:03.000+03:00
9 октября 2020
На «Хлебозаводе» появился арт-объект из пластиковых пакетов. Вот как он выглядит
2020-08-06T18:17:20.000+03:00
6 августа 2020
Mutabor приглашает создать арт-объекты ко дню рождения «Армы»
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