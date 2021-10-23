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В «Манеже» покажут работы современных художников и участников фестиваля Artlife
В «Манеже» покажут работы современных художников и участников фестиваля Artlife
Новости

В «Манеже» покажут работы современных художников и участников фестиваля Artlife

С 25 по 31 октября в ЦВЗ «Манеж» состоится фестиваль Artlife, на котором покажут работы более 60 художников из России, Китая, США и других стран.

Центральная экспозиция включает в себя 400 картин, которые выполнены в разных техниках (некоторые работы можно будет посмотреть в дополненной реальности через приложение фестиваля).

Кроме того, посетители поучаствуют в мастер-классах от современных художников и экспертов в области современного искусства. Вход свободный, по регистрации.

Источник: пресс-служба Artlife

Обложка: Artlife


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