Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital
Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн
Мультфест состоится онлайн осенью, а в декабре — в кинотеатрах Москвы
Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте
Signal объявил даты фестиваля в 2022 году
В «Манеже» покажут работы современных художников и участников фестиваля Artlife
В Москве покажут современное британское кино
В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке
Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla
На фестивале «Джаз осенью» выступят экспериментальные музыканты из Германии
В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации
В Москве пройдет фестиваль о маскулинности. Там обсудят гендерное равенство и стереотипы
Фестиваль электронной музыки GAMMA перенесли на июль 2022-го из-за коронавируса
В Москве состоится фестиваль архивного кино. Покажут редкие пленочные находки!
В Москве пройдет фестиваль «Слезы авторки». Гостей ждут дискуссии о женском письме
Много рэпа, «Казускома» и фем-панк: Faces & Laces объявил программу фестиваля
На «Флаконе» состоится панк-фестиваль Tribe Fest
Фестиваль комиксов Comic Con Russia перенесли на 2022 год
В Еврейском музее и центре толерантности состоится фестиваль современной израильской музыки
На Хлебозаводе шеф-повара приготовят пиццу, а Cream Soda сыграет концерт с диско-оркестром