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Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital
9 ноября 2021

Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital

Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн
6 ноября 2021

Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн

29 октября 2021

Мультфест состоится онлайн осенью, а в декабре — в кинотеатрах Москвы

Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте
27 октября 2021

Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте

Signal объявил даты фестиваля в 2022 году
27 октября 2021

Signal объявил даты фестиваля в 2022 году

В «Манеже» покажут работы современных художников и участников фестиваля Artlife
23 октября 2021

В «Манеже» покажут работы современных художников и участников фестиваля Artlife

21 октября 2021

В Москве покажут современное британское кино

В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке
19 октября 2021

В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке

Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla
обновлено8 ноября 2021

Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla

7 октября 2021

На фестивале «Джаз осенью» выступят экспериментальные музыканты из Германии

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации
5 октября 2021

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации

1 октября 2021

В Москве пройдет фестиваль о маскулинности. Там обсудят гендерное равенство и стереотипы

30 сентября 2021

Фестиваль электронной музыки GAMMA перенесли на июль 2022-го из-за коронавируса

В Москве состоится фестиваль архивного кино. Покажут редкие пленочные находки!
обновлено9 ноября 2021

В Москве состоится фестиваль архивного кино. Покажут редкие пленочные находки!

27 сентября 2021

В Москве пройдет фестиваль «Слезы авторки». Гостей ждут дискуссии о женском письме

Много рэпа, «Казускома» и фем-панк: Faces & Laces объявил программу фестиваля
24 сентября 2021

Много рэпа, «Казускома» и фем-панк: Faces & Laces объявил программу фестиваля

На «Флаконе» состоится панк-фестиваль Tribe Fest
14 сентября 2021

На «Флаконе» состоится панк-фестиваль Tribe Fest

Фестиваль комиксов Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13 сентября 2021

Фестиваль комиксов Comic Con Russia перенесли на 2022 год

В Еврейском музее и центре толерантности состоится фестиваль современной израильской музыки
9 сентября 2021

В Еврейском музее и центре толерантности состоится фестиваль современной израильской музыки

На Хлебозаводе шеф-повара приготовят пиццу, а Cream Soda сыграет концерт с диско-оркестром
8 сентября 2021

На Хлебозаводе шеф-повара приготовят пиццу, а Cream Soda сыграет концерт с диско-оркестром

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