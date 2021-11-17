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В центре дизайна Artplay появилась pet-friendly инфраструктура. На территории установили питьевой фонтанчик для собак, станции с дог-пакетами для уборки за питомцами, а также домик-кормушку для птиц.
Фонтанчик расположился возле 5-го строения центра (но из-за резкого похолодания начнет работать только весной!). Чтобы налить в миску свежую воду, хозяин должен нажать педаль снизу.
Дог-станции находятся около строений 3, 5 и 12: там в любое время можно взять эко-пакетики с картонным совком внутри. Сотрудники Artplay советуют не выгуливать собак на площадке центра, а пройтись с питомцем на набережную Яузы.
Источник, фотографии: пресс-служба Artplay