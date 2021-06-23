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Совет дня
2021-06-23T12:31:15.000+03:00
23 июня 2021
Не стричь собак в жару
Вакансия дня
2021-03-02T14:43:04.000+03:00
2 марта 2021
Собака-артистка на роль Муму в Театр Европы
Опрос
2021-01-16T19:25:00.000+03:00
16 января 2021
Треть ресторанов в России считают себя dog-friendly
Сервис дня
2020-12-09T10:09:31.000+03:00
9 декабря 2020
Зоотакси для перевозки собак в ветклиники и на передержку
Опрос
2020-11-30T13:50:06.000+03:00
30 ноября 2020
Три четверти россиян держат у себя домашних животных
2020-11-26T19:36:35.000+03:00
26 ноября 2020
Проект «Погуляем с вашей собакой» заработал в Москве и Петербурге
2020-09-30T11:49:51.000+03:00
30 сентября 2020
В России начали тренировать собак для поиска заболевших коронавирусом
Dog Party
2020-08-29T14:13:30.000+03:00
29 августа 2020
В «Депо» пройдет первая вечеринка для собак (и их хозяев, конечно)
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