Третий Кураторский форум Art Weekend состоится в Петербурге 16 и 17 октября

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В ближайшие выходные, 16 и 17 октября, в Петербурге состоится 3-й Кураторский форум Art Weekend. Более 50 арт-площадок города устроят день открытых дверей. Галереи, арт-пространства, музеи и мастерские приготовили специальную программу: выставки современного искусства, перформансы, кураторские экскурсии, круглые столы, дискуссии с деятелями современного искусства.
Организаторы Art Weekend также подготовили карту-путеводитель с наиболее полным списком мест в Петербурге, связанных с современным искусством. Карту можно скачать по ссылке.
На большинство событий необходима регистрация. Полная программа дискуссий и форма для регистрации доступны тут.
Другие подробности можно узнать на сайте Art Weekend.
Источник: пресс-релиз Art Weekend