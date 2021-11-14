На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике
BURO отметит десятилетие выставкой на ВДНХ
В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки
В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей
В галерее Hyundai Motorstudio открылась выставка «Мир на проводе»
На Пречистенке откроется выставка в честь 200-летия Шарля Бодлера
В музее AZ состоится выставка номинантов премии имени Анатолия Зверева
ПРОМО
Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше
На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро
В adidas на Кузнецком Мосту пройдет выставка NFT-работ Игоря Скалецкого. Деньги с продаж пойдут в фонд «Подари жизнь»
В Политехническом откроется выставка о феномене ожидания
На Петровке откроется галерея «30/7»
В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью
На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями
В День города выставки МАММ будут работать бесплатно
ПРОМО
На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве
В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда
На «Воробьевых горах» открылась выставка в честь 50-летия Большого Московского цирка
Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция
Ищите тайные арт-объекты: В Переделкине открылась выставка в честь поэта Александра Еременко