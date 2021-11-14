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На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике
14 ноября 2021

На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике

BURO отметит десятилетие выставкой на ВДНХ
26 октября 2021

BURO отметит десятилетие выставкой на ВДНХ

В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки
25 октября 2021

В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки

В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей
21 октября 2021

В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей

В галерее Hyundai Motorstudio открылась выставка «Мир на проводе»
20 октября 2021

В галерее Hyundai Motorstudio открылась выставка «Мир на проводе»

На Пречистенке откроется выставка в честь 200-летия Шарля Бодлера
16 октября 2021

На Пречистенке откроется выставка в честь 200-летия Шарля Бодлера

В музее AZ состоится выставка номинантов премии имени Анатолия Зверева
13 октября 2021

В музее AZ состоится выставка номинантов премии имени Анатолия Зверева

Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше
ПРОМО
обновлено25 октября 2021

Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше

На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро
30 сентября 2021

На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет выставка NFT-работ Игоря Скалецкого. Деньги с продаж пойдут в фонд «Подари жизнь»
30 сентября 2021

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет выставка NFT-работ Игоря Скалецкого. Деньги с продаж пойдут в фонд «Подари жизнь»

В Политехническом откроется выставка о феномене ожидания
28 сентября 2021

В Политехническом откроется выставка о феномене ожидания

На Петровке откроется галерея «30/7»
25 сентября 2021

На Петровке откроется галерея «30/7»

В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью
22 сентября 2021

В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью

На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями
13 сентября 2021

На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями

В День города выставки МАММ будут работать бесплатно
10 сентября 2021

В День города выставки МАММ будут работать бесплатно

На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве
ПРОМО
8 сентября 2021

На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве

В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда
6 сентября 2021

В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда

На «Воробьевых горах» открылась выставка в честь 50-летия Большого Московского цирка
3 сентября 2021

На «Воробьевых горах» открылась выставка в честь 50-летия Большого Московского цирка

Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция
16 августа 2021

Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция

Ищите тайные арт-объекты: В Переделкине открылась выставка в честь поэта Александра Еременко
12 августа 2021

Ищите тайные арт-объекты: В Переделкине открылась выставка в честь поэта Александра Еременко

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