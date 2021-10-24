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Bang Bang Education устроит онлайн-фестиваль современного кино
Bang Bang Education устроит онлайн-фестиваль современного кино
Новости

Bang Bang Education устроит онлайн-фестиваль современного кино

Школа дизайна и иллюстрации Bang Bang Education проведет 28 октября бесплатный онлайн-фестиваль «Современное кино: до и после титров».

В программе — лекции режиссеров, актеров, продюсеров и кинокритиков о том, как новые технологии трансформируют кино. Эксперты расскажут, куда идти, с кем сотрудничать и где учиться начинающему кинематографисту.

Среди участников фестиваля — сооснователь фестиваля документального кино Beat Film Festival Кирилл Сорокин, куратор фестиваля MIEFF Рита Соколовская, актриса Варвара Шмыкова, режиссеры Александр Хант и Юрий Быков, кинокритики Зинаида Пронченко и Егор Беликов.

Посмотреть полный список спикеров и зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте школы.

Источник: Bang Bang Education

Фотографии: Анастасия Пожидаева/The Village

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