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15 ноября 2021

Фестиваль экспериментального кино MIEFF открыл учебную программу для режиссеров

«Художественному» — 112 лет! В честь этого кинотеатр устроит фестиваль
11 ноября 2021

«Художественному» — 112 лет! В честь этого кинотеатр устроит фестиваль

Музей «Гараж» покажет фильмы о жизни людей с инвалидностью
11 ноября 2021

Музей «Гараж» покажет фильмы о жизни людей с инвалидностью

Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года
27 октября 2021

Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года

Bang Bang Education устроит онлайн-фестиваль современного кино
24 октября 2021

Bang Bang Education устроит онлайн-фестиваль современного кино

Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино
24 октября 2021

Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино

Впервые с начала пандемии сборы в российских кинотеатрах вышли в плюс
18 октября 2021

Впервые с начала пандемии сборы в российских кинотеатрах вышли в плюс

В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»
14 октября 2021

В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»

В кинотеатре «Художественный» покажут документалку о будущем глазами подростков
14 октября 2021

В кинотеатре «Художественный» покажут документалку о будущем глазами подростков

8 октября 2021

Кино подорожало! Цены на билеты обновили шестилетний максимум

В кинотеатре «Художественный» покажут «Мартина Идена»
15 августа 2021

В кинотеатре «Художественный» покажут «Мартина Идена»

«Пионер» и «Москино Музеон» покажут новинки французского кино
12 июля 2021

«Пионер» и «Москино Музеон» покажут новинки французского кино

Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке
8 июля 2021

Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке

Центр «Марс» устроит выставку VR-фильмов Каннского фестиваля
6 июля 2021

Центр «Марс» устроит выставку VR-фильмов Каннского фестиваля

В Garage Screen с пленки покажут классику американского кино
29 июня 2021

В Garage Screen с пленки покажут классику американского кино

В «Иллюзионе» покажут первые советские звуковые фильмы
17 июня 2021

В «Иллюзионе» покажут первые советские звуковые фильмы

В ЦДК и «Пионере» покажут нестандартное советское кино
20 мая 2021

В ЦДК и «Пионере» покажут нестандартное советское кино

Независимый киноклуб OPIA проведет в ЦДК фестиваль российской документалистики
13 мая 2021

Независимый киноклуб OPIA проведет в ЦДК фестиваль российской документалистики

Международный фестиваль кино об экологии «Ecocup: Большая экочашка» пройдет с 15 по 25 апреля
9 апреля 2021

Международный фестиваль кино об экологии «Ecocup: Большая экочашка» пройдет с 15 по 25 апреля

В Москве с 7 по 11 апреля пройдет фестиваль современного итальянского кино
4 апреля 2021

В Москве с 7 по 11 апреля пройдет фестиваль современного итальянского кино

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