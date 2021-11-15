Фестиваль экспериментального кино MIEFF открыл учебную программу для режиссеров
«Художественному» — 112 лет! В честь этого кинотеатр устроит фестиваль
Музей «Гараж» покажет фильмы о жизни людей с инвалидностью
Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года
Bang Bang Education устроит онлайн-фестиваль современного кино
Куда успеть до локдауна: В Москве проходит фестиваль короткометражного кино
Впервые с начала пандемии сборы в российских кинотеатрах вышли в плюс
В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»
В кинотеатре «Художественный» покажут документалку о будущем глазами подростков
Кино подорожало! Цены на билеты обновили шестилетний максимум
В кинотеатре «Художественный» покажут «Мартина Идена»
«Пионер» и «Москино Музеон» покажут новинки французского кино
Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке
Центр «Марс» устроит выставку VR-фильмов Каннского фестиваля
В Garage Screen с пленки покажут классику американского кино
В «Иллюзионе» покажут первые советские звуковые фильмы
В ЦДК и «Пионере» покажут нестандартное советское кино
Независимый киноклуб OPIA проведет в ЦДК фестиваль российской документалистики
Международный фестиваль кино об экологии «Ecocup: Большая экочашка» пройдет с 15 по 25 апреля
В Москве с 7 по 11 апреля пройдет фестиваль современного итальянского кино