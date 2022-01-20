Банк Wildberries начал выпускать дебетовые карты

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Дочерний банк интернет-магазина Wildberries предлагает покупателям оформить виртуальную дебетовую карту. Она позволяет оплачивать покупки на маркетплейсе со скидкой 2%.
Оформить карту можно онлайн, а пополнить счет через Систему быстрых платежей Альфа-Банка, Тинькоффа и Райффайзенбанка. Максимальная сумма пополнения — 100 тысяч рублей в месяц. Для пользователей карты Wildberries создали мобильное приложение. В нем можно пополнить счет, перевести деньги и оплатить сотовую связь.
Банк Wildberries запустился 10 января. Он работает с частными и юридическими лицами, предоставляя услуги кредитования, рассчетно-кассового обслуживания, операции с иностранной валютой и другие.
В 2021 году сотрудники Wildberries пожаловались на незаконные условия труда в компании. Они рассказали, что им приходилось из своего кармана оплачивать ремонт в офисах, не могли уйти в отпуск, а также постоянно сталкивались с необоснованными штрафами.
Источник: Wildberries