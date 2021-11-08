Консервная банка с Байкала, которая будет разлагаться 90 лет

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Экологическая организация «Мой Байкал» и агентство SLD создали супермаркет собранного на байкальском побережье мусора. Средства от продажи пойдут на помощь активистам, которые очищают озеро.
Например, можно купить консервную банку за 483 рубля, которая будет разлагаться 10-90 лет. Или батарейки за 10 560 рублей, пластиковый пакет за 304 рубля, подгузник за 545 рублей и многое другое.
Цены установили на основе расчетов эколога, который рассчитал сумму ущерба экологии от каждого товара: его производства, стоимости переработки, сроков разложения.
Байкал — не единственная загрязненная акватория в России. В 2020 году спецкор The Village Алена Дергачева ездила в пластиковую экспедицию на Черное море и рассказала, как сочинские пляжи стали самыми грязными в Европе.
Источник, фотографии: «Мой Байкал»