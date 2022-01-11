Купить рекламу
Новый год начинается в Москве с сильных морозов и низкого давления. Уже 11 января в столице похолодает до минус 11-13, а в ночь на 12 января — до минус 15-17.
Морозы продержатся в городе двое суток, а уже в пятницу, 14 января, резко потеплеет. Тогда же на Москву обрушится «барическое днище» — атмосферное давление снизится с 757 до 720 миллиметров ртутного столба. Такое резкое падение скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В последние дни на Москву и область обрушились сильные снегопады. Высота снежного покрова составляет 34-36 сантиметров при норме 25 сантиметров. The Village сделал подборку самой удобной обуви для такой погоды.
Источник: «РИА Новости»
Фотографии: Гришкин Денис/Агентство «Москва»