16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

По-настоящему снежная зима в этом году держится в Москве рекордно долго — температура остается на умеренном минусе, а снег идет почти каждый день. Уборочные службы традиционно не справляются с завалами на дорогах и тротуарах, так что пешеходам приходится преодолевать препятствия из сугробов, протаптывая в снегу тропинки и дорожки. Самая правильная обувь для снежной погоды — теплые дутики, которые не боятся воды и снега, а еще смотрятся в меру футуристично.

Пригодится такая пара, когда в Москве снега станет меньше и за городом или для прогулок по зимнему парку. В общем, универсальная обувь для зимы. Мы выбрали 16 пар, на которые советуем обратить внимание.

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