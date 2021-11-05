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Самиздат «Батенька, да вы трансформер» перестанет выходить 31 декабря
Самиздат «Батенька, да вы трансформер» перестанет выходить 31 декабря
Новости

Самиздат «Батенька, да вы трансформер» перестанет выходить 31 декабря

Основатель самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков сообщил, что закроет проект 31 декабря. Об этом сам журналист написал в фейсбуке.

По словам Мостовщикова, он принял решение давно и на это нет «ни экономических, ни политических причин».

Егор Мостовщиков

Основатель «Батенька, да вы трансформер»

Именно сейчас, когда каждый день издания закрываются, ломаются под прессингом, журналистов арестовывают, сажают, преследуют, выгоняют из страны, — нужно работать и продолжать рассказывать читателям, как вообще устроен мир за окном. Просто я больше не хочу делать самиздат «Батенька, да вы трансформер».

«Батенька» открылся в 2014 году. В июле 2017-го основатели издания Егор Мостовщиков, Антон Ярош и создательница новостного агрегатора Breaking Mad Залина Маршенкулова запустили контентную студию «Мамихлапинатана».

Источник: Егор Мостовщиков

Обложка: Егор Мостовщиков

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