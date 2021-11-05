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Самиздат «Батенька, да вы трансформер» перестанет выходить 31 декабря
5 ноября 2021

Самиздат «Батенька, да вы трансформер» перестанет выходить 31 декабря

обновлено31 октября 2021

Руководство Punk Fiction опровергло возможное закрытие

Кремль закроется для посетителей 10 сентября
7 сентября 2021

Кремль закроется для посетителей 10 сентября

Летом на Патриарших прудах закрылось рекордное число кафе
3 сентября 2021

Летом на Патриарших прудах закрылось рекордное число кафе

обновлено5 августа 2021

«Открытые медиа», «Правозащита Открытки» и «МБХ медиа» объявили о закрытии после блокировки сайтов

Гастрономический лейбл Food Rec. закроет точку в «Доме Культур»
25 июля 2021

Гастрономический лейбл Food Rec. закроет точку в «Доме Культур»

Ресторан «Соль» снова работает с четверга по воскресенье. Его хотели закрыть до сентября
обновлено16 июля 2021

Ресторан «Соль» снова работает с четверга по воскресенье. Его хотели закрыть до сентября

3 февраля 2021

Центр Люмьер на Красном Октябре закроется 24 февраля. Навсегда

Цифра дня
20 января 2021

Сколько ресторанов в центре Москвы закрылись за прошлый год

19 января 2021

«Рокетбанк» объявил о закрытии

обновлено4 февраля 2021

Суд на 90 суток закрыл клуб Михаила Светова. В декабре там был корпоратив «Открытой России»

24 декабря 2020

«Mixmag Россия» закрылся. Почти пять лет он писал о клубной музыке

Суд на восемь суток закрыл «ГлавClub» из-за нарушений на концерте «Кровостока». Но уже 30 декабря клуб заработает
обновлено29 декабря 2020

Суд на восемь суток закрыл «ГлавClub» из-за нарушений на концерте «Кровостока». Но уже 30 декабря клуб заработает

19 декабря 2020

Бар «Квартира» работал после 23:00. Теперь ему грозит штраф или временное закрытие

Cуд на 30 суток закрыл Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер
обновлено25 декабря 2020

Cуд на 30 суток закрыл Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер

Кофейня LES на Покровке закрылась
3 декабря 2020

Кофейня LES на Покровке закрылась

2 декабря 2020

«Коммерсантъ»: сеть магазинов «Алые паруса» закрылась

25 ноября 2020

Клуб «Вермель» закроется после 27 ноября

Московский клуб «Дом 16» закрылся до конца января
20 ноября 2020

Московский клуб «Дом 16» закрылся до конца января

14 ноября 2020

В Москве закроется кафе Filial. Оно работало на Лубянке 11 лет

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