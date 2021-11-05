Самиздат «Батенька, да вы трансформер» перестанет выходить 31 декабря
Руководство Punk Fiction опровергло возможное закрытие
Кремль закроется для посетителей 10 сентября
Летом на Патриарших прудах закрылось рекордное число кафе
«Открытые медиа», «Правозащита Открытки» и «МБХ медиа» объявили о закрытии после блокировки сайтов
Гастрономический лейбл Food Rec. закроет точку в «Доме Культур»
Ресторан «Соль» снова работает с четверга по воскресенье. Его хотели закрыть до сентября
Центр Люмьер на Красном Октябре закроется 24 февраля. Навсегда
Цифра дня
Сколько ресторанов в центре Москвы закрылись за прошлый год
«Рокетбанк» объявил о закрытии
Суд на 90 суток закрыл клуб Михаила Светова. В декабре там был корпоратив «Открытой России»
«Mixmag Россия» закрылся. Почти пять лет он писал о клубной музыке
Суд на восемь суток закрыл «ГлавClub» из-за нарушений на концерте «Кровостока». Но уже 30 декабря клуб заработает
Бар «Квартира» работал после 23:00. Теперь ему грозит штраф или временное закрытие
Cуд на 30 суток закрыл Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер
Кофейня LES на Покровке закрылась
«Коммерсантъ»: сеть магазинов «Алые паруса» закрылась
Клуб «Вермель» закроется после 27 ноября
Московский клуб «Дом 16» закрылся до конца января
В Москве закроется кафе Filial. Оно работало на Лубянке 11 лет