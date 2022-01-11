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В Москве появятся беспилотные такси
В Москве появятся беспилотные такси
Новости

В Москве появятся беспилотные такси

В России после долгих переговоров в правительстве все же запустится экспериментальное беспилотное такси.

Первые такси-беспилотники от «Яндекса» появятся в Москве в феврале на 18 московских улицах. Автомобили без водителей появятся в районе Ясенево и на территории «Сколково». В других районах на пассажирском сидении должен будет сидеть инженер.

Проект беспилотного такси разработало Минэкономики на основе заявки «Яндекса» в конце 2021 года. Осенью того же года «Яндекс» начал тестировать новый формат в Москве.

Источник: «Ведомости»

Фотографии: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

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