В Москве появятся беспилотные такси

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В России после долгих переговоров в правительстве все же запустится экспериментальное беспилотное такси.
Первые такси-беспилотники от «Яндекса» появятся в Москве в феврале на 18 московских улицах. Автомобили без водителей появятся в районе Ясенево и на территории «Сколково». В других районах на пассажирском сидении должен будет сидеть инженер.
Проект беспилотного такси разработало Минэкономики на основе заявки «Яндекса» в конце 2021 года. Осенью того же года «Яндекс» начал тестировать новый формат в Москве.
Источник: «Ведомости»
Фотографии: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»