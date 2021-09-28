15 сентября 2021
Таксисты из Домодедова вызывают себе Uber и отменяют заказ. Так они борются с конкурентами
обновлено27 октября 2021
Правительство разрешило собирать биометрические данные водителей такси и каршеринга
Угроза
21 июля 2021
Таксисты предупредили о возможных проблемах с перевозками из-за новых правил для водителей
Видео дня
13 июля 2021
Таксист и курьер рассказывают о своей Москве в ролике «Ситимобила» и «Самоката»
6 марта 2021
С каждой поездки 8 марта такси «ВКонтакте» будет перечислять часть стоимости центру «Сестры»
обновлено18 февраля 2021
ФАС проверит, насколько обоснованно сервисы такси устанавливают тарифы на поездки. После роста цен из-за снегопада
7 декабря 2020
Суд отменил требование приостановить работу Wheely. В августе сервис отказался передать данные властям
29 ноября 2020
Агрегаторы такси и каршеринги смогут через базу ГИБДД проверять, есть ли у водителей права
17 августа 2020