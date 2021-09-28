17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Предложение дня
28 сентября 2021

Запретить водителям с судимостью работать таксистами

Таксисты из Домодедова вызывают себе Uber и отменяют заказ. Так они борются с конкурентами
15 сентября 2021

Таксисты из Домодедова вызывают себе Uber и отменяют заказ. Так они борются с конкурентами

Дептранс: Почти все таксисты Москвы зарегистрировались в новой системе контроля
10 августа 2021

Дептранс: Почти все таксисты Москвы зарегистрировались в новой системе контроля

обновлено27 октября 2021

Правительство разрешило собирать биометрические данные водителей такси и каршеринга

Угроза
21 июля 2021

Таксисты предупредили о возможных проблемах с перевозками из-за новых правил для водителей

Таксист и курьер рассказывают о своей Москве в ролике «Ситимобила» и «Самоката»
Видео дня
13 июля 2021

Таксист и курьер рассказывают о своей Москве в ролике «Ситимобила» и «Самоката»

МАДИ потребовало от агрегаторов такси не брать таксистов с иностранными правами
17 июня 2021

МАДИ потребовало от агрегаторов такси не брать таксистов с иностранными правами

6 марта 2021

С каждой поездки 8 марта такси «ВКонтакте» будет перечислять часть стоимости центру «Сестры»

обновлено18 февраля 2021

ФАС проверит, насколько обоснованно сервисы такси устанавливают тарифы на поездки. После роста цен из-за снегопада

15 января 2021

Поездки на такси в России за полгода подорожали на 50-70 %

«Ситимобил» открыл пространство для таксистов с барбершопом и лекциями
22 декабря 2020

«Ситимобил» открыл пространство для таксистов с барбершопом и лекциями

7 декабря 2020

Суд отменил требование приостановить работу Wheely. В августе сервис отказался передать данные властям

Агрегаторы такси и каршеринги смогут через базу ГИБДД проверять, есть ли у водителей права
29 ноября 2020

Агрегаторы такси и каршеринги смогут через базу ГИБДД проверять, есть ли у водителей права

16 ноября 2020

С 2021 года водителей автобусов и такси обяжут носить браслеты от сна

27 октября 2020

Сервисы такси смогут отказать в поездке пассажирам без масок

24 октября 2020

Власти усилят систему слежения в такси и каршеринге

7 октября 2020

Дептранс Москвы начнет собирать персональные данные водителей такси

30 сентября 2020

Агрегаторы такси предложили взять на себя часть расходов за ДТП

В Москве появится система цифровых профилей таксистов, которая запретит им перерабатывать
17 августа 2020

В Москве появится система цифровых профилей таксистов, которая запретит им перерабатывать

«Яндекс.Такси» запустил экспресс-доставку из пунктов Boxberry
14 августа 2020

«Яндекс.Такси» запустил экспресс-доставку из пунктов Boxberry

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ