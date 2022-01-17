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Законопроект о QR-кодах сняли с рассмотрения

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму в ноябре 2021 года. Кроме общественных мест, правительство хотело ввести QR-коды в транспорте. Инициатива властей вызвала массовое недовольство россиян в соцсетях. По подсчетам «Левада-центра»*, 76 % граждан выступали против законопроектов.

Даже внутри правительства были министры, выступающие против законопроекта. Тогда в декабре Госдума отказалась от QR-кодов в транспорте.

*Власти считают организацию иностранным агентом.

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Источник: Вячеслав Володин

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