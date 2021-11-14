В Москве открылась онлайн-запись на экспресс-тестирование на коронавирус
В Москве выявили минимум заболевших коронавирусом с начала октября
Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах в самолетах, поездах и общественных местах
В Сеть слили базу с данными жителей Москвы и Подмосковья, которые купили сертификат о вакцинации
Робот-помощник «Госуслуг» написал, что коронавируса не существует. Минцифры сообщило о кибератаке на портал
Предложение дня
Ввести QR-коды для поездок в транспорте и походов в магазин
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов, однако это незаконно
«РБК»: В правительстве России обсуждают ввод QR-кодов в самолетах и поездах
Из-за сбоя Госуслуг срок действия QR-кодов о вакцинации от ковида сократился на полгода. Проблему уже устранили
В России впервые выявили более 41 тысячи новых случаев коронавируса
Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации
Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна
Собянин: В Москве выросла смертность от коронавируса среди детей
Цифра дня
Сколько власти Москвы выделят на поддержку малого и среднего бизнеса
На пяти станциях метро заработали бесплатные пункты экспресс-теста на COVID-19
В России снова выявили более 40 тысяч новых заболевших коронавирусом
Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по вакцинации
Московский зоопарк открыл павильоны для посетителей с QR-кодом
Производитель «Спутника V» разработал новую форму вакцины в виде спрея для носа
Минздрав утвердил новый сертификат о вакцинации от ковида