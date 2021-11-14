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18 часов назад

В Москве открылась онлайн-запись на экспресс-тестирование на коронавирус

14 ноября 2021

В Москве выявили минимум заболевших коронавирусом с начала октября

12 ноября 2021

Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах в самолетах, поездах и общественных местах

12 ноября 2021

В Сеть слили базу с данными жителей Москвы и Подмосковья, которые купили сертификат о вакцинации

11 ноября 2021

Робот-помощник «Госуслуг» написал, что коронавируса не существует. Минцифры сообщило о кибератаке на портал

Предложение дня
11 ноября 2021

Ввести QR-коды для поездок в транспорте и походов в магазин

10 ноября 2021

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов, однако это незаконно

10 ноября 2021

«РБК»: В правительстве России обсуждают ввод QR-кодов в самолетах и поездах

обновлено8 ноября 2021

Из-за сбоя Госуслуг срок действия QR-кодов о вакцинации от ковида сократился на полгода. Проблему уже устранили

6 ноября 2021

В России впервые выявили более 41 тысячи новых случаев коронавируса

31 октября 2021

Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна
30 октября 2021

Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна

29 октября 2021

Собянин: В Москве выросла смертность от коронавируса среди детей

Цифра дня
29 октября 2021

Сколько власти Москвы выделят на поддержку малого и среднего бизнеса

29 октября 2021

На пяти станциях метро заработали бесплатные пункты экспресс-теста на COVID-19

обновлено30 октября 2021

В России снова выявили более 40 тысяч новых заболевших коронавирусом

Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по вакцинации
обновлено28 октября 2021

Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по вакцинации

Московский зоопарк открыл павильоны для посетителей с QR-кодом
обновлено8 ноября 2021

Московский зоопарк открыл павильоны для посетителей с QR-кодом

27 октября 2021

Производитель «Спутника V» разработал новую форму вакцины в виде спрея для носа

26 октября 2021

Минздрав утвердил новый сертификат о вакцинации от ковида

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