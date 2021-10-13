В Измайловской библиотеке демонтируют дверь сталинских времен. Но пообещали заменить на очень похожую

Купить рекламу
В понедельник, 11 октября, исследовательница архитектурного наследия Петербурга Ника Артемьева рассказала на своей странице в инстаграме, что Измайловская библиотека планирует замену дверей как «не представляющих исторической ценности». Жители дома выступают категорически против замены двери, подчеркнула исследовательница.
Редактор The Village Саша Иорданов направил официальный запрос в библиотеку им М. Ю. Лермонтова (Измайловская библиотека — это ее филиал) с просьбой прокомментировать ситуацию с заменой двери. Директор библиотеки Яна Седельникова ответила редактору, что замена двери с самого начала входила в план капитального ремонта библиотеки. Экспертизу входной двери не проводили, так как здание библиотеки не считается предметом культурно-исторического наследия. Дверь планируют поменять на точно такую же, но заменив материал: теперь дверь будет металлической, а не деревянной. Полный ответ директора библиотеки есть в распоряжении у The Village.
Источник: Ника Артемьева / Instagram, Яна Седельникова