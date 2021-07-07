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7 июля 2021

«Стрелка» открыла прием заявок в школу молодых архитекторов

Архитектурное бюро Захи Хадид построит в Москве жилой кластер
1 июля 2021

Архитектурное бюро Захи Хадид построит в Москве жилой кластер

Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020
Список
6 апреля 2021

Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020

Интерактивная карта исчезающих памятников архитектуры в регионах России
Ссылка дня
17 марта 2021

Интерактивная карта исчезающих памятников архитектуры в регионах России

Музей «Гараж» запустит курс архитектурного мышления для взрослых и детей
26 февраля 2021

Музей «Гараж» запустит курс архитектурного мышления для взрослых и детей

16 февраля 2021

«Яндекс» запустил конкурс для архитекторов и дизайнеров по обустройству «офиса будущего»

На Мясницкой восстановят корпус академии Ильи Глазунова
19 января 2021

На Мясницкой восстановят корпус академии Ильи Глазунова

Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками
Галерея
11 января 2021

Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками

Галерея Ovcharenko выкупила дом-мастерскую Левитана. Теперь здание отреставрируют
9 декабря 2020

Галерея Ovcharenko выкупила дом-мастерскую Левитана. Теперь здание отреставрируют

Архитекторы подготовили новый проект здания на месте киноцентра «Соловей»
14 октября 2020

Архитекторы подготовили новый проект здания на месте киноцентра «Соловей»

14 октября 2020

На Садовом отреставрируют электротеатр «Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы

«Москва глазами инженера» возобновляет экскурсию с The Village про жилье XX века
23 сентября 2020

«Москва глазами инженера» возобновляет экскурсию с The Village про жилье XX века

Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards
16 сентября 2020

Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без Ленина
обновлено14 сентября 2020

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без Ленина

Вокруг «Ямы» на Хохловке начали устанавливать стеклянный забор
8 сентября 2020

Вокруг «Ямы» на Хохловке начали устанавливать стеклянный забор

Онлайн-гид по авангардной архитектуре от Еврейского музея
Карта дня
18 августа 2020

Онлайн-гид по авангардной архитектуре от Еврейского музея

В кинотеатре «Художественный» восстановят фонтан по эскизу Шехтеля
17 августа 2020

В кинотеатре «Художественный» восстановят фонтан по эскизу Шехтеля

Просьба дня
10 августа 2020

Вернуть исторический облик зданию бывшей аптеки, где теперь находится «Пятерочка»

Каким будет культурный центр в Бирюлеве, напоминающий здание «Гаража»
10 августа 2020

Каким будет культурный центр в Бирюлеве, напоминающий здание «Гаража»

«Архнадзор»: На Бадаевском заводе готовятся к сносу
9 августа 2020

«Архнадзор»: На Бадаевском заводе готовятся к сносу

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