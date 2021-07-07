«Стрелка» открыла прием заявок в школу молодых архитекторов
Архитектурное бюро Захи Хадид построит в Москве жилой кластер
Список
Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020
Ссылка дня
Интерактивная карта исчезающих памятников архитектуры в регионах России
Музей «Гараж» запустит курс архитектурного мышления для взрослых и детей
«Яндекс» запустил конкурс для архитекторов и дизайнеров по обустройству «офиса будущего»
На Мясницкой восстановят корпус академии Ильи Глазунова
Галерея
Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками
Галерея Ovcharenko выкупила дом-мастерскую Левитана. Теперь здание отреставрируют
Архитекторы подготовили новый проект здания на месте киноцентра «Соловей»
На Садовом отреставрируют электротеатр «Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы
«Москва глазами инженера» возобновляет экскурсию с The Village про жилье XX века
Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards
Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без Ленина
Вокруг «Ямы» на Хохловке начали устанавливать стеклянный забор
Карта дня
Онлайн-гид по авангардной архитектуре от Еврейского музея
В кинотеатре «Художественный» восстановят фонтан по эскизу Шехтеля
Просьба дня
Вернуть исторический облик зданию бывшей аптеки, где теперь находится «Пятерочка»
Каким будет культурный центр в Бирюлеве, напоминающий здание «Гаража»
«Архнадзор»: На Бадаевском заводе готовятся к сносу