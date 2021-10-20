Суд в Петербурге признал «Сатанинскую библию» от «Общества сознания смерти» экстремистким материалом

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В среду, 20 октября, Октябрьский районный суд в Петербурге признал книгу «Сатанинская библия» экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории РФ. Суд посчитал, что книга «посягает на конституционные права граждан». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Заинтересованными лицами в деле указаны Министерство юстиции РФ и Дарья Вараксина. Как пишет «Фонтанка», Вараксина передала книгу ФСБ, оттуда ее направили на экспертизу в СПбГУ. На основании этой экспертизы прокурор потребовал признать книгу экстремистским материалом.
Эксперты заключили, что в книге «имеются признаки унижения чувств христиан, выявлено поругание канонов Библии, бог сравнивается с трупом и бешеной собакой», «оправдывается насилие и жестокость», «предлагается террор к слабым людям, недочеловекам», а «недочеловеков, по мнению автора, большинство».
Правоохранительным органам не удалось найти автора книги. По мнению прокуратуры, издательство, указанное в книге, вымышлено. Ответчиком в деле указан москвич Алексей Стадников — продавец схожей по тематике литературы. Как отметили в прокуратуре, в его онлайн-магазине эта книга больше не продается.
Источник: Обьединенная пресс-служба судов Петербурга, «Фонтанка»