25 июня, суббота
Москва
Войти
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Суд в Петербурге признал «Сатанинскую библию» от «Общества сознания смерти» экстремистким материалом

В среду, 20 октября, Октябрьский районный суд в Петербурге признал книгу «Сатанинская библия» экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории РФ. Суд посчитал, что книга «посягает на конституционные права граждан». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Заинтересованными лицами в деле указаны Министерство юстиции РФ и Дарья Вараксина. Как пишет  «Фонтанка», Вараксина передала книгу ФСБ, оттуда ее направили на экспертизу в СПбГУ. На основании этой экспертизы прокурор потребовал признать книгу экстремистским материалом.

Эксперты заключили, что в книге «имеются признаки унижения чувств христиан, выявлено поругание канонов Библии, бог сравнивается с трупом и бешеной собакой», «оправдывается насилие и жестокость», «предлагается террор к слабым людям, недочеловекам», а «недочеловеков, по мнению автора, большинство».

Правоохранительным органам не удалось найти автора книги. По мнению прокуратуры, издательство, указанное в книге, вымышлено. Ответчиком в деле указан москвич Алексей Стадников — продавец схожей по тематике литературы. Как отметили в прокуратуре, в его онлайн-магазине эта книга больше не продается. 

Источник: Обьединенная пресс-служба судов Петербурга, «Фонтанка»

скопировать ссылку

Тэги

«Школа литературных практик» открыла набор на курс по экопрозе
20 октября 2021

«Школа литературных практик» открыла набор на курс по экопрозе

хочу ещё материалов
Закрыть