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Владимир Жириновский подал в суд на «Дождь» из-за обвинений в домогательствах
11 ноября 2021

Владимир Жириновский подал в суд на «Дождь» из-за обвинений в домогательствах

28 октября 2021

На «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде. Телеканал показал держащихся за руки Киркорова и Dava

20 октября 2021

Суд в Петербурге признал «Сатанинскую библию» от «Общества сознания смерти» экстремистким материалом

26 июля 2021

Суд в Ленобласти отказался выдворить из России гражданку Беларуси, которая снялась в видео в поддержку протестов

7 июля 2021

Суд в Петербурге запретил ссылки на мультфильмы Happy Tree Friends и «Ад Данте»

29 июня 2021

Суд в Петербурге запретил ссылки на видео с пропагандой «блатной субкультуры»

16 апреля 2021

Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам «домашней химии» по делу о наркотиках

обновлено8 апреля 2021

Четырем фигурантам «санитарного дела» отменили домашний арест. Стольким же фигурантам оставили эту меру пресечения

Ссылка дня
25 февраля 2021

Проект «ОВД-Инфо» и Data for Society, который который помогает разобраться судебной статистике

Петиция дня
9 февраля 2021

Отпустить всех задержанных на прошедших митингах и остановить судебный произвол

Прямой эфир
2 февраля 2021

Суд над Алексеем Навальным. Для него запросили 3,5 года тюрьмы

Суд оштрафовал политика Илью Яшина на 20 тысяч рублей за участие в митинге
1 февраля 2021

Суд оштрафовал политика Илью Яшина на 20 тысяч рублей за участие в митинге

Цифра дня
1 февраля 2021

Количество протоколов по итогам протестной акции в Петербурге (оно рекордное)

28 января 2021

Суд признал законным арест Алексея Навального. Он останется под стражей до 15 февраля

Цифра дня
25 января 2021

Сколько человек арестовали в Москве из-за митинга в поддержку Навального

24 января 2021

Любовь Соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей

21 января 2021

Московские власти хотят отсудить у «Что? Где? Когда?» почти 2 миллиона рублей. За долг по аренде

21 января 2021

YouTube заблокировал видео суда из Петербурга. На заседании смотрели аниме, чтобы его запретить

В СИЗО на 30 суток
обновлено19 января 2021

Правозащитники посетили Навального в изоляторе

25 декабря 2020

Преподаватель Кобринский подал иск к журналистке «Холода» после текста о домогательствах к студенткам

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