28 октября 2021
На «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде. Телеканал показал держащихся за руки Киркорова и Dava
20 октября 2021
Суд в Петербурге признал «Сатанинскую библию» от «Общества сознания смерти» экстремистким материалом
26 июля 2021
Суд в Ленобласти отказался выдворить из России гражданку Беларуси, которая снялась в видео в поддержку протестов
обновлено8 апреля 2021
Четырем фигурантам «санитарного дела» отменили домашний арест. Стольким же фигурантам оставили эту меру пресечения
Ссылка дня
25 февраля 2021
Проект «ОВД-Инфо» и Data for Society, который который помогает разобраться судебной статистике
Петиция дня
9 февраля 2021
Отпустить всех задержанных на прошедших митингах и остановить судебный произвол
Цифра дня
1 февраля 2021
Количество протоколов по итогам протестной акции в Петербурге (оно рекордное)
21 января 2021
Московские власти хотят отсудить у «Что? Где? Когда?» почти 2 миллиона рублей. За долг по аренде
21 января 2021