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На Китай-городе открылось японское бистро J’PAN
На Китай-городе открылось японское бистро J’PAN
Новости

На Китай-городе открылось японское бистро J’PAN

На Китай-городе по адресу улица Забелина, дом 1 открылось японское бистро J’PAN от основателей бара «Герои» и Touch of Matcha Михаила и Дениса Левченко в партнерстве с Александром Сысоевым.

В меню — хрустящие унаги-креветки, кимчи, японский завтрак из семи блюд, сеты сашими, кальмары, осьминоги, разнообразные боулы на японском рисе, рамен. Из десертов — блинный торт с матча, японский сникерс с жареным чаем и многое другое.

Барное меню объединило винную карту, японские коктейли, селективные сорта саке, традиционное пиво, спешелти-кофе от Rockets coffee и церемониальный чай матча из Киото.

Источник, фотографии: пресс-служба J’PAN

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