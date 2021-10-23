ММОМА и «Азбука вкуса» проведут онлайн-лекцию о связи искусства и еды
«Яндекс.Лавка» появилась в Израиле
Компании увеличат упаковки продуктов из-за пандемии
«Макдоналдс» запустил программу лояльности. Покупатели получат 3 % от каждого заказа бонусами
Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут сами забрать заказ из ресторана
«Яндекс.Лавка» начала продавать товары под собственной маркой
«Теремок» отказался от блюд c искусственным мясом. Из‑за кризиса они подорожали
Дыни или арбузы: Что чаще покупают россияне