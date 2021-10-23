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ММОМА и «Азбука вкуса» проведут онлайн-лекцию о связи искусства и еды
23 октября 2021

ММОМА и «Азбука вкуса» проведут онлайн-лекцию о связи искусства и еды

23 ноября 2020

«Яндекс.Лавка» появилась в Израиле

8 октября 2020

Компании увеличат упаковки продуктов из-за пандемии

20 августа 2020

«Макдоналдс» запустил программу лояльности. Покупатели получат 3 % от каждого заказа бонусами

13 августа 2020

Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут сами забрать заказ из ресторана

«Яндекс.Лавка» начала продавать товары под собственной маркой
7 августа 2020

«Яндекс.Лавка» начала продавать товары под собственной маркой

6 августа 2020

«Теремок» отказался от блюд c искусственным мясом. Из‑за кризиса они подорожали

3 августа 2020

Дыни или арбузы: Что чаще покупают россияне