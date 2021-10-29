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До 8 ноября пройдет XV Большой фестиваль мультфильмов в онлайн-формате.
Зрители смогут посмотреть на платформе более 300 мультфильмов конкурсной программы, специальные тематические подборки авторской анимации, а также картины для детей и родителей.
Кроме того, с 1 по 15 декабря фестиваль проведут в Москве. Площадками станут кинотеатры сети «КАРО», кинотеатр «Художественный», Центр документального кино, Третьяковская галерея и Филармония-2.
Уточнить расписание и купить абонементы можно на сайте. Их стоимость — от 590 рублей. Некоторые мультфильмы можно будет увидеть на платформе бесплатно после регистрации.
Источник: пресс-служба фестиваля