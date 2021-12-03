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Издательство «Чтиво» перечислит половину выручки «Ночлежке»

Благотворительная организация «Ночлежка» и независимое издательство художественной литературы «Чтиво» запустили акцию «Тепло наших книг».

В декабре издательство переведет половину выручки с продажи книг на сайте в помощь бездомным. Кроме того, «Чтиво» отправит «Ночлежке» 10 рублей за публикацию в Инстаграме пост с хэштегом #теплонашихкниг.

Филиал петербургской благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка» открылся в Москве в 2020 году несмотря на протесты местных жителей. Узнать о том, как она работает, можно в материале The Village.

Источник: организаторы акции

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