В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации
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Книга про феминистскую поэзию от «Таких дел»
«Глагол» и школа Маскелиаде выпустили аудиосборник о путешествиях во время пандемии
На «Стрелке» открылась библиотека с книгами про урбанистику
В «Альпине» появились бесплатные электронные книжки
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«Невидимые женщины», «Бредовая работа» и Стивен Пинкер — лучшие переводные научпоп-книги
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Самые популярные зарубежные книги среди молодежи
Оксана Васякина и Наринэ Абгарян: шорт-лист премии «Большая книга»
В Некрасовке пройдет паблик-ток к выходу книги «Капитализм в огне»
Фонд «Нужна помощь» открыл сбор средств на издание книги о волонтерах и медицине в пандемию
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Больше половины россиян предпочитают бумажные книги
«Фаланстер» начал сбор книг для задержанных на митингах
Издательство «Самокат» покажет онлайн-фестиваль смелых детских книг из Фландрии и Нидерландов
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«Полка»: Главные русские книги XXI века
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«1984» и «Любовь во время чумы» — с какими книгами у россиян ассоциируется этот год
Storytel выпустил аудиосборник рассказов от Улицкой и Водолазкина в поддержку «Ночлежки»
Storytel выпустил электронную версию аудиосериала Дмитрия Глуховского «Пост»
Издатели книг пожаловались в ФАС на «Яндекс» и Mail.ru. Их обвинили в поддержке пиратства
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Самые покупаемые книги десятилетия в России
Товар дня
Книга The New Normal о будущем российских городов от «Стрелки»