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В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации
5 октября 2021

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации

Книга про феминистскую поэзию от «Таких дел»
Товар дня
28 сентября 2021

Книга про феминистскую поэзию от «Таких дел»

«Глагол» и школа Маскелиаде выпустили аудиосборник о путешествиях во время пандемии
2 сентября 2021

«Глагол» и школа Маскелиаде выпустили аудиосборник о путешествиях во время пандемии

На «Стрелке» открылась библиотека с книгами про урбанистику
31 августа 2021

На «Стрелке» открылась библиотека с книгами про урбанистику

16 июля 2021

В «Альпине» появились бесплатные электронные книжки

Список
29 июня 2021

«Невидимые женщины», «Бредовая работа» и Стивен Пинкер — лучшие переводные научпоп-книги

Самые популярные зарубежные книги среди молодежи
Список
25 июня 2021

Самые популярные зарубежные книги среди молодежи

16 июня 2021

Оксана Васякина и Наринэ Абгарян: шорт-лист премии «Большая книга»

В Некрасовке пройдет паблик-ток к выходу книги «Капитализм в огне»
12 июня 2021

В Некрасовке пройдет паблик-ток к выходу книги «Капитализм в огне»

Фонд «Нужна помощь» открыл сбор средств на издание книги о волонтерах и медицине в пандемию
31 мая 2021

Фонд «Нужна помощь» открыл сбор средств на издание книги о волонтерах и медицине в пандемию

Опрос
23 апреля 2021

Больше половины россиян предпочитают бумажные книги

«Фаланстер» начал сбор книг для задержанных на митингах
5 февраля 2021

«Фаланстер» начал сбор книг для задержанных на митингах

12 января 2021

Издательство «Самокат» покажет онлайн-фестиваль смелых детских книг из Фландрии и Нидерландов

Рейтинг
29 декабря 2020

«Полка»: Главные русские книги XXI века

Опрос
12 декабря 2020

«1984» и «Любовь во время чумы» — с какими книгами у россиян ассоциируется этот год

5 декабря 2020

Storytel выпустил аудиосборник рассказов от Улицкой и Водолазкина в поддержку «Ночлежки»

4 декабря 2020

Storytel выпустил электронную версию аудиосериала Дмитрия Глуховского «Пост»

3 декабря 2020

Издатели книг пожаловались в ФАС на «Яндекс» и Mail.ru. Их обвинили в поддержке пиратства

Рейтинг
2 декабря 2020

Самые покупаемые книги десятилетия в России

Книга The New Normal о будущем российских городов от «Стрелки»
Товар дня
26 ноября 2020

Книга The New Normal о будущем российских городов от «Стрелки»

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