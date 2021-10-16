В «Гоголь-центре» покажут премьеру театрального шоу «Что читать дальше 3.0»

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Во вторник, 19 октября, в «Гоголь-центре» состоится премьера театрального шоу «Что Читать Дальше 3.0». Ее проведут сервис Okko и издательство «Эксмо».
Трансляция начнется в 20:00 на сайте «Эксмо». Сюжет постановки основан на девяти нон-фикшн и художественных произведениях, например, романе Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.» и книге Роберта Колкера «Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием».
На сцене выступят Сергей Галахов, Ольга Добрина, Дмитрий Высоцкий и другие актеры «Гоголь-центра» (к ним присоединится Афина — виртуальный ассистент из семейства Салют от «Сбера»). Специальный гость — режиссер Кирилл Серебренников.
Событие проводится уже третий раз. Киноверсия «ЧЧД-шоу» будет доступна для подписчиков Okko в ноябре. Подробнее почитать про постановку можно здесь.
Источник: пресс-служба Okko
Обложка: «Гоголь-центр»