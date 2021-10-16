В «Гоголь-центре» покажут премьеру театрального шоу «Что читать дальше 3.0»
Глава Readymag запустила шоу про современных женщин и их карьеру
TikTok запустит комедийное шоу с ведущей Ксенией Дукалис. В гостях — Женя Калинкин и Илья Соболев
Антон Долин и Галина Юзефович обсуждают «Дон Кихота»: канал «Кино ТВ» запустил шоу с критиками
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Гей спорит с православным священником в шоу «Ненавижу тебя?» от журнала «Холод»
TikTok запустит музыкальное шоу с Кариной Истоминой. Первый гость — Илья Лагутенко