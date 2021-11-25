«Пепельница», «мусорка» и «мясорубка»: Что думают горожане об улице Вайнера

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Объединенная команда «Открытый консорциум» обсудила будущее улицы Вайнера с екатеринбуржцами. Встречи с жителями квартала и представителями местного бизнеса прошли в рамках подготовки комплексного проекта реновации улицы.
Первое обсуждение «Открытый консорциум» провел с неравнодушными горожанами и жителями квартала вокруг Вайнера. Участники сошлись во мнении, что сегодня Вайнера выполняет только функцию транзитного пути и как таковое назначение улицы непонятно. На ней не хочется ни гулять, ни сидеть на лавках, ни совершать покупки. Еще одной ключевой проблемой назвали агрессивную рекламу и мусор — как материальный, так и визуальный. Одна участница назвала Вайнера «скоплением всего, что есть в городе», а другая сравнила с «пепельницей» и «мусоркой». К необходимым переменам горожане отнесли замену скамеек на более удобные и предполагающие разные сценарии использования, например, как в парке перед ТЦ «Мега». Отметили и потребность в общественных туалетах, предложили сделать их в подземном переходе через Малышева.
На второй встрече «Открытый консорциум» поговорил с предпринимателями и представителями бизнеса о том, какой Вайнера хотелось бы видеть им. У первой команды участников получилась улица, органично сочетающая в себе историческую и современную архитектуру, с приведенными в порядок фасадами, единым стандартом вывесок, выключенной звуковой рекламой и включенными звуками улицы, регламентированными точками для уличных музыкантов. Вторая команда озвучила почти те же черты идеального образа Вайнера, добавив к сказанному концептуальное зонирование улицы, унификацию архитектурных форм, доступность и безбарьерность среды, общественные туалеты и источник питьевой воды, отметила необходимость спрятать коммуникации.
Мнение бизнеса о Вайнера «Открытый консорциум» также изучает в серии интервью с представителями компаний-арендаторов, которые там работают. Одна участница назвала переходы на улице «мясорубкой», а другой отметил, что «некоторые арендаторы Вайнера как заехали 20 лет назад со своими старыми вывесками, так и стоят».
Заключительная встреча цикла открытых обсуждений будущего Вайнера пройдет 2 декабря, в 19:00 в баре «Самоцвет», на нее приглашаются представители культуры и креативных индустрий, организаторы городских событий.
Напомним, «Открытый консорциум», победивший в сентябре в конкурсе концепций развития территории вокруг Городского пруда, готовит альтернативный проект концепциям реконструкции Вайнера, которые представили в мэрии в сентябре.
Источник: «Открытый консорциум»