В даркнет слили базу данных автовладельцев Москвы и Подмосковья

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В даркнете появилось объявление о продаже базы данных с информацией о водителях, которые были зарегистрированы в Москве и Подмосковье с 2006 по 2019 год.
Всего в базе 50 миллионов строк, а продают ее за 800 долларов. В архиве — имена водителей, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, марки и модели, а также год постановки на учет. Также продавец в качестве бонуса предлагает к покупке файл с данными за 2020 год.
«Коммерсантъ» связался с продавцом и получил образец базы. В издании обзвонили пятерых человек, один из них подтвердил информацию об авто из базы, остальные отказались комментировать.
Владелец базы утверждает, что получил ее от инсайдера в ГИБДД. Однако источники «Коммерсанта» и эксперты полагают, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем.
Источник: «Коммерсантъ»