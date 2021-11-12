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12 ноября 2021

Автодилерам Беларуси запретили продавать машины россиянам

22 октября 2021

В даркнет слили базу данных автовладельцев Москвы и Подмосковья

Рейтинг
18 октября 2021

Жители каких регионов могут быстрее накопить на новый автомобиль

Комфорт, мощность и искусственный интеллект: В России появился кроссовер HAVAL JOLION
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2 июля 2021

Комфорт, мощность и искусственный интеллект: В России появился кроссовер HAVAL JOLION

Через пять лет новые модели Lada будут стоить не меньше миллиона рублей
21 июня 2021

Через пять лет новые модели Lada будут стоить не меньше миллиона рублей

Майские маршруты путешествий на машине из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга
Гид
28 апреля 2021

Майские маршруты путешествий на машине из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга

30 декабря 2020

Honda перестанет продавать новые автомобили в России с 2022 года

5 ноября 2020

В центре Москвы машина въехала в остановку

2 ноября 2020

В Москве камеры будут ловить водителей, которые держат в руках телефоны или не пристегиваются

Предложение дня
18 октября 2020

Запретить автомобилистам ездить зимой на летней резине

18 октября 2020

Власти посоветовали москвичам сменить летнюю резину на зимнюю

7 октября 2020

«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве

В Москве пройдет ралли классических автомобилей
24 сентября 2020

В Москве пройдет ралли классических автомобилей

В Москве впервые пройдет выставка классических и кастомных автомобилей Wheels and chains
11 сентября 2020

В Москве впервые пройдет выставка классических и кастомных автомобилей Wheels and chains

«Сберавто» запустил сервис для онлайн-продажи автомобилей с пробегом
3 сентября 2020

«Сберавто» запустил сервис для онлайн-продажи автомобилей с пробегом

Власти хотят частично отказаться от льготной парковки для каршеринга
11 августа 2020

Власти хотят частично отказаться от льготной парковки для каршеринга