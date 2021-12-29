Дарью Беседину и еще почти 100 человек исключили из партии «Яблоко»

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Федеральное бюро «Яблока» на заседании вечером 28 декабря исключило из Московского регионального отделения 98 членов партии, в том числе депутатку Мосгордумы Дарью Беседину.
«По сути, партия Яблока исключила партию Яблока!», — заявила Беседина. Кроме нее, из «Яблока» исключили главу МО Раменки и автора расследования об электронном голосовании Максима Гонгальского, кандидата в Мосгордуму Петра Карманова, главу муниципального округа Гагаринский Елену Русакову и многих других.
Всех их исключили потому, что они выдвигали свои кандидатуры на выборах в Мосгордуму против кандидатов, выдвинутых «Яблоком», или поддерживали конкурентов партии. Еще одна причина — подписание и распространение коллективных обращений, содержащих «ложные утверждения», которые «порочат» «Яблоко».
Беседина написала в соцсетях, что вместе с другими исключенными политиками они создадут общественное движение «Яблоко», чтобы возродить партию в ее изначальном демократическом и правозащитном смысле. В ближайшее время совет соберет оргкомитет и организует собрания.
О том, как Беседина стала «самым независимым» депутатом в Мосгордуме, мы писали здесь. Также Дарья рассказывала, почему власти убивают московские дороги.
Источник: «Новая газета»
Фотографии: Кирилл Колчанов/The Village