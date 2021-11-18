В «Депо» выступит группа Pizza. Гостей ждут напитки, фотозона и игры в пинг-понг

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В пятницу, 19 ноября, на главной сцене фудмолла «Депо.Москва» состоится выступление группы Pizza. Вход свободный.
Событие начнется в 20:00. Зрители услышат «Пятницу», «Оружие», «Фары», «Лифт», «Романс» и другие популярные песни коллектива.
С 20:00 до 21:00 пройдет аперитивный час: гости смогут купить коктейль Fiero & Tonic в Martini bar (и получить в подарок брускетту). Также весь вечер будут работать фотозона и площадка для игры в пинг-понг.
Источник: представители «Депо»
Обложка: группа Pizza